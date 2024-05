Da qualche anno la moda si è orientata sulla tendenza comfy-chic, ovvero capi per un outfit comodo ed elegante: ecco 5 idee di look per ogni occasione

A volte trovare il giusto equilibrio tra comodità e stile può sembrarci un’impresa impossibile. Da un lato, infatti, optare per capi troppo comodi rischia di trasmettere un’immagine trascurata o troppo informale. Dall’altro però tra le infinite proposte e tendenze moda, la tentazione di scegliere abiti eleganti è forte, ma poi ci chiediamo se ci consentirebbero di muoverci liberamente e di sentirci a nostro agio durante le attività quotidiane, e magari desistiamo dall’acquisto per non mettere nell’armadio l’ennesimo capo che rimarrà inutilizzato.

C’è da dire che negli ultimi anni l’atteggiamento verso la moda e lo shopping è un po’ cambiato. Dopo le restrizioni che abbiamo vissuto durante il periodo della pandemia, infatti, molte persone hanno riconsiderato le loro priorità in tema di abbigliamento, cercando un outfit che fosse al tempo stesso comodo e versatile, ma anche elegante.

Proprio in quel periodo è nata la tendenza comfy-chic, ovvero un approccio alla moda che combina comfort e stile in modo armonioso. Un trend abbracciato da molti brand di moda e calzature, che hanno lanciato capsule e collezioni dal mood relaxed ma sofisticato allo stesso tempo.

Outfit comodo ed elegante, 5 idee vincenti

Ma veniamo ai consigli pratici per creare un outfit che sia comodo ed elegante allo stesso tempo. Come fare? Per prima cosa scegliendo capi che coniughino praticità e raffinatezza, e poi abbinandoli in modo furbo tra loro. Ecco cinque idee di outfit che ti permetteranno di affrontare la giornata con sicurezza e stile. Dai un’occhiata a queste proposte, e scopri come essere comoda senza rinunciare all’eleganza.

1. Look casual chic con jeans e blazer

Per creare il cosiddetto look effortless, cioè raffinato ma senza sforzo, l’asso nella manica sono due capi evergreen che tutte abbiamo nell’armadio: abbina un paio di jeans dal taglio elegante ad una camicia bianca.

Sovrapponi un blazer strutturato o una giacca sciancrata per aggiungere un tocco di classe, scegliendola in una tonalità neutra come il grigio o il blu navy per una versatilità senza tempo. Completa il look con delle ballerine con fiocco, che regalano quel tocco di femminilità in più senza sacrificare il comfort. Come accessori puoi scegliere una tracolla di pelle e degli orecchini minimalisti.

2. Outfit comodo ed elegante: abito e sneakers

Se desideri un outfit adatto all’ufficio ma che puoi sfoggiare anche per un aperitivo con le amiche senza dover passare a cambiarti dopo il lavoro, indossa un abitino sopra al ginocchio. Sceglilo chiaro o in una discreta stampa floreale per un tocco primaverile, o in un colore pastello per una sensazione più sofisticata.

Abbina l’abito con un paio di sneakers bianche, doneranno al tuo outfit un tocco fresco e contemporaneo. Aggiungi un tocco di glamour con una borsa a tracolla e qualche gioiello delicato.

3. Pantaloni palazzo e maglia morbida

Per un look da città sofisticato ma confortevole, indossa dei pantaloni a vita alta, un capo versatile e di grande tendenza, scegliendo un modello palazzo fluido. Abbinali ad una maglia oversize in cashmere leggero, per un tocco aggiuntivo di luxury.

Nella scelta del colore opta sempre per una nuance come il blu, il beige o il grigio: donano all’outfit un’aria di eleganza senza sforzo. Completa il look con delle scarpe a punta basse e una minibag a tracolla. Come accessori puoi scegliere degli orecchini pendenti, glamour ma discreti.

4. Gonna midi e T-shirt rigorosamente bianca

Altra idea per un outfit comodo ed elegante è abbinare una gonna midi a una semplice t-shirt bianca. Per un tocco di eleganza in più, puoi scegliere una gonna midi plissettata. Completa il look con slingback a punta e tacco a rocchetto, oppure con un paio di sandali con tacco basso e laccetti alla caviglia per un tocco di femminilità in più.

Per le giornate più fresche, indossa anche una mantella di cachemire ultrafine oppure uno spolverino lungo. Come accessorio puoi scegliere una maxi borsa in pelle e qualche gioiello minimal, come un paio di orecchini ed un bracciale sottile.

5. Completo in maglia

Il quinto e ultimo consiglio di moda per un outfit comodo ma elegante è un completo in maglia, una carta vincente per un look rilassato e superfemminile. Puoi scegliere una maglia ed e una gonna o un pantalone coordinati, un ensemble molto chic.

Completa il look con un paio di sandali o con delle scarpe con zeppa se vuoi aggiungere qualche centimetro di altezza e una borsa a tracolla strutturata per un tocco di classe. Aggiungi degli orecchini a cerchio per un tocco di glamour discreto.

Qualche consiglio in più: investi in capi di qualità, realizzati con materiali pregiati e lavorazioni che garantiscano comfort e durata nel tempo. Presta sempre attenzione a curare dettagli come l’acconciatura, il trucco e le calzature: può fare la differenza per un look impeccabile.

Non eccedere con gli accessori e punta sull’eleganza minimal: less is more. Con queste cinque idee per un outfit da donna comodo ma elegante, sarai pronta ad affrontare qualsiasi occasione con stile e sicurezza. Buono shopping!