Camicia bianca che passione! Ecco i tre modi che non conoscevi per indossarla

La camicia bianca è senza dubbio il capo tutte noi possediamo nell’armadio! Ma come indossarla per essere al top? Scopri in questa guida di stile targata CheDonna tre modi semplici ma di tendenza per indossare la camicia bianca che non conoscevi!

Di cotone, leggera e bianca. La camicia è senza dubbio il capo più versatile e semplice da indossare. Si può abbinare a qualunque look per qualsiasi occasione e si indossa letteralmente tutto l’anno! Ma a volte ci annoiamo ad indossare i nostri capi sempre allo stesso modo, ed è per questo motivo che stiamo per scoprire tre modi trendy, facili e veramente di tendenza per indossare la camicia bianca!

Chi non possiede almeno una camicia bianca nel proprio armadio? Esatto, perché questo capo è senza dubbio il più utilizzato e amato dall’universo femminile.

È l’indumento salva vita! Ogni volta che dobbiamo creare un look e non sappiamo cosa indossare la camicia bianca ci salva sempre!

Ma a lungo andare ci stanchiamo di indossare un capo sempre allo stesso modo, e sicuramente le tendenze che cambiano di continuo non ci aiutano!

Invece di acquistare ogni giorno vestiti nuovi, troviamo il modo di donare una seconda vita a quelli che già possediamo. Ad esempio, la camicia bianca come possiamo indossarla per realizzare dei look diversi e al passo con le tendenze?

Scopriamolo insieme in questa guida di stile targata CheDonna!

La camicia bianca come non te la immagini: scopri i tre look di tendenza per l’inverno 2023 che ti faranno innamorare!

Di camicie bianche in commercio ne esistono moltissime, ma il modello più versatile di tutti è sicuramente quello di cotone oversize. Si può indossare in moltissimi modi ed è pratica da utilizzare!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile e scopriamo i tre modi trendy per indossare la camicia di cotone bianca:

davanti corta, dietro lunga: per dare un effetto sbarazzino alla tua camicia oversize abbinala ad un pantalone largo. Però inserisci la parte finale di davanti all’interno del pantalone. La parte dietro, invece, lasciala fuori. In questo modo avremo donato un taglio asimmetrico alla nostra camicia e resa in linea con le tendenze dell’anno.

per dare un effetto sbarazzino alla tua camicia oversize abbinala ad un pantalone largo. Però inserisci la parte finale di davanti all’interno del pantalone. La parte dietro, invece, lasciala fuori. In questo modo avremo donato un taglio asimmetrico alla nostra camicia e resa in linea con le tendenze dell’anno. sotto al maglione con leggings d’ecopelle: un altro look da avere sempre dell’armadio è quello composto da maglione largo, camicia bianca oversize e leggings d’eco pelle. Da abbinare ad un mocassino e l’autunno con questo look sarà la vostra stagione preferita!

un altro look da avere sempre dell’armadio è quello composto da maglione largo, camicia bianca oversize e leggings d’eco pelle. Da abbinare ad un mocassino e l’autunno con questo look sarà la vostra stagione preferita! camicia a vestito: ultimo look è quello in cui la camicia bianca è la vera protagonista, perché bisognerà indossarla come un vestito. Chiaramente per ottenere questo effetto la vostra camicia dovrà essere più lunga del normale. Se volete potete abbinare sotto un paio di leggings neri corti, i cosiddetti “ciclisti”, anche questi di super tendenza. Il tutto da abbinare ad uno stivale nero e un chiodo d’ecopelle nero! A proposito, I tuoi outfit ti annoiano? Trasformali così e rendili speciali!

Con questi nuovi modi per indossarla, la camicia bianca diventerà senza dubbio il vostro capo preferito!

Alla prossima guida di stile! Per non perdere gli aggiornamenti dal mondo del fashion!