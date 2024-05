Dai bikini agli interi con dettagli cut out, dai colori alle stampe di tendenza, scopri con noi le tendenze moda mare per vivere un’estate 2024 indimenticabile.

L’estate è alle porte, le più fortunate tra noi hanno già avuto l’occasione di trascorrere una giornata al mare. Tra poco saremo tutte in spiaggia, in piscina o al lago, con la voglia di sfoggiare un nuovo bikini o costume intero alla moda.

Ma quali sono i colori e i modelli di costumi da bagno di tendenza per il 2024? Diamo un’occhiata alle ultime novità del panorama beachwear per essere le regina della prossima estate!

Moda mare, i colori di tendenza dell’estate 2024

La palette cromatica di questa stagione è esplosiva e vivace. Accanto agli intramontabili blu navy, bianco e nero, trionfano colori vitaminici come il fucsia, l’arancione e il verde smeraldo, perfetti per donare un tocco di energia e positività al tuo look.

Per le più romantiche, non mancano nuance pastello come il rosa cipria e l’azzurro cielo, e dettagli di stile come la camelia applicata sul costume intero di Philosophy by Lorenzo Serafini. Le amanti del glamour, invece, potranno osare con tonalità metalliche oro, argento e bronzo.

I costumi con stampe

Le stampe sono protagoniste indiscusse non solo per quanto riguarda gli abiti dell’estate 2024, ma anche della moda mare. Le troviamo nella collezione Beachwear 2024 di Pierre Mantoux, che ripercorre i temi cari all’ universo del brand proponendo una selezione ricca di disegni geometrici, ornamentali, animalier, dove vivaci pattern mantengono l’innata eleganza intrinseca al marchio.

E anche nella collezione mare 2024 di Ysabel Mora, ispirata al sole e alle sue sfumature celesti, da quelle pallide dell’alba alle più infuocate del tramonto. Stampe colorate che rievocano i paesaggi balneari di tutto il mondo, dai mediterranei di Tarifa e Positano ai tropicali di Miami e Tanzania, si riflettono in un’ampia gamma di costumi da bagno, bikini, abbigliamento e accessori.

Una tavolozza cromatica che si materializza in una linea beachwear dalle comode forme, a cui si abbinano borse, sandali e infradito coordinati per un look glamour anche in spiaggia.

Sui costumi dell’estate 2024 troviamo ovunque fiori tropicali, motivi paisley, righe audaci e fantasie logo, che dominano le tendenze moda mare di questa stagione e ci aiutano a creare un look da spiaggia stiloso e personale. Se ami un look più eccentrico, puoi osare con stampe animalier come zebrato, leopardato o pitonato.

Moda mare 2024, i modelli di tendenza

Tornano prepotentemente di moda i costumi interi, declinati in versioni classiche con scollo a V o a barca, oppure in modelli più audaci con cut-out e scollature asimmetriche, come quelli proposti da Max Mara nella sua collezione Beachwear 2024.

Per un look più sensuale, scegli un bikini con top a triangolo, un classico intramontabile, proposto in nuove versioni con ruches e laccetti, come il bikini in crochet con volant di Alviero Martini. Il top a triangolo è perfetto per valorizzare il décolleté e adattarsi a diverse forme di seno.

Oppure scegli un modello a fascia e abbinalo ad uno slip sgambato o a brasiliana. Elegante e sensuale, il top a fascia è perfetto per chi desidera un’abbronzatura uniforme. Sceglilo in tessuto liscio per un look minimal o con una stampa vivace per un tocco di personalità.

Altra opzione è il top bandeau: comodo e versatile, ideale per chi ama la praticità. Puoi indossarlo con le bretelle staccabili per un maggior sostegno, oppure a fascia per un look più sensuale. Se sei una sportiva, amante dello stile athleisure, opta per un top in tessuto tecnico, la scelta ideale per il nuoto e per le altre attività acquatiche.

Anche la moda mare nel 2024 è sempre più sostenibile e inclusiva

Oltre ai modelli classici, nel panorama moda mare 2024 emergono alcune tendenze chiave. Torna il fascino degli anni ’90 con costumi a vita alta, slip sgambati e top sportivi.

Sempre più brand poi propongono costumi realizzati con materiali eco-friendly, come il poliestere riciclato o il nylon ricavato dalle reti da pesca. Tra questi c’è Kinda 3D Swimwear, maison romana di costumi da bagno sartoriali sostenibili che per l’estate 2024 propone la Collezione Tulle 3D.

Una collezione sostenibile di interi e bikini sartoriali, realizzata con lycra brillante rigenerata e riciclabile da scarti tessili e industriali e interamente made in Italy, realizzata attraverso la tecnica di cucito tridimensionale «Fabric Manipulation». La moda mare nel 2024 inoltre si fa sempre più inclusiva, nel segno della body positivity: sono sempre più numerosi i brand che propongono costumi in grado di valorizzare ogni tipo di corpo.