Abiti a fiori, colori vitaminici, lunghezze mini: ecco i modelli e le fantasie di abiti donna che sono di tendenza per l’estate 2024.

Care lettrici di chedonna.it, preparate i bagagli perché l’estate 2024 sarà un vortice di colori, forme e fantasie che ci catapulteranno in un viaggio attraverso un universo di stile senza precedenti! La moda quest’anno si libera dai soliti schemi e ci invita a osare, a sperimentare e a giocare con i nostri look. Dalle passerelle delle sfilate primavera estate 2024 è emerso un segnale forte e chiaro: la prossima stagione sarà un caleidoscopio di colori, nuove linee e stampe che aspettano solo di essere esplorate.

E allora prendete nota dei modelli di abiti che saranno di tendenza per l’estate 2024 e cercate gli spunti per creare tanti outfit unici e inimitabili. Esploriamo insieme le ultime novità, dai capi must-have agli accessori sfiziosi, per un guardaroba estivo che vi farà brillare. Pronte per fare shopping? Seguiteci!

Gli abiti di tendenza dell’estate 2024, i modelli mini

Uno dei trend dell’estate 2024 è l’abito corto di ispirazione anni ’60, un inno alla femminilità. Abiti mini svasati nei colori pastello, come l’azzurro Tiffany, il rosa confetto o il giallo banana saranno i vostri alleati per giornate romantiche o serate spensierate. Potete scegliere tra abiti dalle linee corte e pulite, con scollo a barca o ad anello oppure con spalline.

Come abbinare questo modello? Per un tocco casual e sbarazzino, scegliete un paio di sandali bassi con lacci e nappine, uno dei trend della prossima stagione, oppure sneakers colorate. Se invece preferite un’allure più glamour, optate per un paio di décolleté con tacco vertiginoso e una pochette dai dettagli scintillanti, come pietre o strass.

Flower power: gli abiti a fiori

Non c’è estate senza un tocco di romanticismo, e quest’anno i vestiti a fiori si trasformano in vere e proprie opere d’arte! Stampe vivaci e multicolori, ispirate a giardini psichedelici e surrealisti, decoreranno abiti chemisier classici in popeline di cotone, lino o crêpe leggero, oppure mini abiti sbarazzini e svolazzanti. Perfetti per qualsiasi occasione, da un picnic al parco a un festival musicale, questi vestiti vi faranno sentire protagoniste di un sogno a occhi aperti.

Come abbinare questo modello? Per un look rock e grintoso, scegliete un paio di biker boots o stivali estivi in pelle con frange, e un giacchino di jeans. Se siete in un mood più romantico, abbinateli invece ad un paio di sandali con tacco o a delle ballerine delicate, e a una borsa a tracolla in paglia.

Minimal chic: l’eleganza anni ’90 per un’estate essenziale

Se amate la semplicità e l’eleganza, gli abiti in trend minimal chic sono la tendenza dell’estate 2024 fatta apposta per voi! Ispirati al minimalismo sartoriale degli anni ’90, questi abiti sono un vero must-have per chi desidera un look raffinato e senza tempo. Tagli geometrici, colori saturi come l’azzurro cielo, il rosso Mirò e l‘arancio corallo, e lunghezze fluide che accarezzano la silhouette saranno un passe partout per le giornate in città o per un aperitivo con le amiche. ️

Come abbinare questo modello? Per un look comfy e versatile, scegliete sneakers, platform, sandali o ballerine nei toni del bianco, nero o beige. Se invece desiderate un tocco più sofisticato, optate per sandali alti con tacco scultoreo e completate il look con una maxi collana.

Abiti di tendenza, tre must-have per l’estate 2024

Quali sono i capi che non possono mancare nel tuo guardaroba estivo? Ecco tre abiti di tendenza da mettere subito nel guardaroba per l’estate 2024, e come accessoriarli con borse e gioielli per outfit irresistibili. A voi la scelta!

1) Abito con scollo a V nei colori pastello

Immaginate un cielo azzurro terso, una nuvola rosa confetto o il giallo dei fiori estivi profumati come il giacinto. Questi sono i colori pastello che definiscono l’abito corto con scollo a V per la prossima stagione. Perfetti per un pomeriggio in spiaggia, un aperitivo con le amiche o per una cena romantica, vi doneranno un’aria femminile e raffinata.

Lo scollo a V allunga la silhouette e mette in risalto il décolleté, mentre la gonna corta regala un tocco di leggerezza e movimento. Sceglieteli in un tessuto morbido e fresco come il cotone o il lino e abbinateli a sandali bassi o a sneakers per un look casual-chic. Non dimenticate un tocco di colore con una borsa a tracolla o una collana statement.

2) Abito lunghi con orlo asimmetrico, la tendenza glam dell’estate 2024

Nell’armadio delle amanti del glamour e dello stile non può mancare l’abito lungo con orlo asimmetrico, un modello che cattura l’attenzione e regala un’allure chic e sofisticata. L’orlo irregolare crea un movimento dinamico e dona un twist al look. Sceglietelo in un colore vivace come il rosso, il giallo o il verde smeraldo, oppure in una fantasia vivace come i pois o le righe colorate.

Perfetto per una serata speciale o un evento mondano, potete abbinarlo ad un paio di sandali con tacco vertiginoso e a una clutch scintillante. Completate il look con gioielli bold e un make-up da diva.

3) L’abito con schiena scoperta e motivi floreali

Un inno alla femminilità e al romanticismo, questo abito è il capo perfetto per sognare ad occhi aperti. La schiena scoperta regala un tocco di sensualità e mistero, mentre i fiori colorati e vivaci evocano i paesaggi della stagione estiva. Sceglie un modello in un tessuto leggero e svolazzante come il raso o lo chiffon di seta, e abbinatelo a sandali bassi o a espadrillas per un look in stile boho-chic. Perfetto per assistere ad un festival musicale o una gita fuori porta! Completate il look con un make-up naturale. Il tocco per sembrare una principessa delle favole? Una coroncina di fiori tra i capelli.