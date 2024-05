Si adattano praticamente ad ogni fisicità, slanciano, valorizzano e donano un tocco di classe: scopri come abbinare i pantaloni a vita alta.

C’è un capo che ha fatto un ritorno trionfale da un paio di anni: stiamo parlando dei pantaloni a vita alta, che hanno conquistato prima le passerelle di moda e poi lo streetstyle. Li troviamo praticamente ovunque e sono diventati uno dei must-have di stagione.

Sono molti i brand che li propongono in tanti stili diversi, dai pantaloni palazzo agli skinny, dai modelli alla caviglia ai cropped e molti altri ancora. A chi dona questo modello, e come fare a scegliere quello giusto per noi? Ecco qualche consiglio.

Pantaloni a vita alta, a chi stanno bene

Se Coco Chanel negli anni ’20 ha rivoluzionato il panorama della moda femminile introducendo i pantaloni nel guardaroba delle donne, dagli anni ’40 e ’50 è stata la lungimirante visione di Christian Dior a dar vita all’innovazione stilistica dei pantaloni a vita alta e accentuata.

Con la sua sensibilità artistica Dior ha saputo cogliere l’enorme potenziale di questo capo trasformandolo in un elemento chiave della moda femminile che dona un fascino senza tempo. Questo modello di pantaloni è stato poi adottato da tante altre maison di moda ed è arrivato a conquistare anche lo stile street e casual.

Il segreto del loro successo? I pantaloni a vita alta, oltre ad essere terribilmente trendy, sono un capo davvero versatile, che può essere indossato da donne di tutte le età e con ogni tipo di fisicità. E poi sono così amati perché fanno miracoli per la silhouette. Aiutano a slanciare la figura, a nascondere eventuali pancette e fanno sembrare le gambe più lunghe.

Ma vediamo a chi stanno bene. Beh, la risposta è semplice: praticamente a tutte! Sia che siate alte e snelle o che abbiate una silhouette più curvy, i pantaloni a vita alta possono fare miracoli. L’importante è trovare il taglio giusto per il vostro corpo.

Iniziamo da chi ha una fisicità minuta: se siete longilinee e con i fianchi stretti, potete osare con praticamente tutti i modelli di pantaloni a vita alta. Puntate su tagli sartoriali e tessuti fluidi. Volete enfatizzare le curve? Allora scegliete un paio di pantaloni skinny. Se preferite un look più discreto, meglio optare per i pantaloni a palazzo dalla linea più rilassata.

Avete qualche chiletto di troppo e i fianchi larghi? Per il fisico a pera i pantaloni ideali sono a i modelli a vita alta a palazzo, dal taglio morbido, possibilmente in tonalità scure che snelliscano la figura. Evitate modelli troppo voluminosi o con pences sulla vita e puntate su accessori maxi, orecchini e collane vistose che attirino l’attenzione sulla parte superiore del corpo, il vostro punto di forza.

Per le donne di statura minuta, i pantaloni a vita alta sono un’ottima scelta perché aiutano a sembrare più alte. Optate per un orlo abbastanza lungo e abbinateli a zeppe o scarpe con tacco per un tocco extra di altezza. E ricordatevi di infilare la maglia o la camicetta dentro i pantaloni per allungare ulteriormente la figura. Evitate modelli che accorcino otticamente il busto, soprattutto se già di per sé è corto.

Se invece la vostra statura è alta e slanciata, potete permettervi praticamente qualsiasi modello di pantaloni a vita alta. Provate una lunghezza alla caviglia o cropped, che dona un look moderno e trendy. Insomma, che siate petite, curvy o dalla silhouette a clessidra, i pantaloni a vita alta sono un capo must-have che non può mancare nel vostro guardaroba.

Come abbinarli per outfit sempre diversi

Un altro pregio di questo taglio di pantaloni è la loro incredibile versatilità quando si tratta di abbinarli: sono un vero e proprio jolly, basta poco per passare da un look casual e informale ad uno più ricercato. Uno dei modi più semplici per indossare i pantaloni a vita alta è con una maglietta basic o una camicetta.

Questo outfit è perfetto per una passeggiata in città o per un brunch con le amiche. Potete completarlo con un paio di sneakers o mocassini e con una maxi borsa o con una tracolla.

Se siete alla ricerca di ispirazioni per un look più glamour, potete abbinare i vostri pantaloni a vita alta ad una camicia con scollo a V o ad una blusa in seta, indossando sopra una giacca strutturata. Questo outfit è perfetto per una giornata in ufficio o per un appuntamento serale. Aggiungete un paio di tacchi alti e sarete pronte a conquistare il mondo!

Ma non finisce qui. Questo modello di pantalone può essere anche incredibilmente trendy se abbinati ad una camicia corta oppure a un crop top. Questo look è perfetto per una serata in discoteca o per una cena fuori con gli amici. Aggiungete un paio di orecchini vistosi e una tracolla mini coordinata, e sarete pronte per fare colpo!

Infine, se siete alla ricerca di un look estivo per un’occasione speciale, come una cerimonia o una serata molto elegante, scegliete un paio di pantaloni a vita alta in un tessuto pregiato come il satin. L’abbinamento ideale? Quello con una camicetta in chiffon o con un top tempestato di paillettes per la sera. Completate il look con un paio di sandali gioiello o di décolleté scintillanti e con una clutch.