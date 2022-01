Accessori maxi: orecchini e collane vistose! Ecco il nuovo trend!

Gli accessori maxi sono il MUST-HAVE della prossima primavera estate. E le borse mini sono invece i nuovi gioielli preziosi. Scopriamo tutte le novità in fatto di accessori per essere in linea con le tendenze della primavera/estate 2022!

Possiamo indossare un look trendy e griffato, possiamo creare un total outfit tenendo conto di tutte le novità in fatto di fashion, ma senza gli accessori giusti, o meglio, senza gli accessori, qualunque look stiamo indossando non riuscirà ad essere al top e a valorizzarci al meglio. Noi amanti della moda sappiamo bene quanto siano importanti in un total look gli accessori, perché sono quelli che conferiscono al nostro outfit carattere e personalità. È l’accessorio che ci distingue e ci racconta. Per tutti questi motivi gli accessori sono gli elementi più importanti e fondamentali dei nostri look. Ma quali sono le tendenze in fatto di accessori delle prossime stagioni? Collane ed orecchini maxi e borse mini!

Le ultime sfilate delle fashion weeks hanno espresso molto chiaramente quale sarà la moda futura in fatto di accessori: torneranno alla ribalta gli orecchini maxi, adornati da pietre preziose colorate. Le collane sono sempre più evidenti e massicce. Mentre le borse diventano piccoli accessori preziosi, da portare a mano come un gioiello!

Entriamo nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e scopriamo le linee guida dei brand di lusso in fatto di accessori!

Accessori maxi e borse mini: ecco com’è cambiata la moda!

Cosa indossare: orecchini o collana? Meglio se tutti e due, e insieme!

Le passerelle delle ultime fashion week hanno mostrato un totale switch in fatto di accessori. Invisibili, delicati e quasi non presente di qualche anno fa, mastodontici, vistosi e quasi pacchiani adesso.

Vediamo come ogni brand di lusso ha sviluppato la propria idea in fatto di accessori:

Dolce & Gabbana : per gli stilisti Domenico e Stefano, gli accessori della primavera 2022 sono vistosi e colorati. Orecchini pendenti grandi a forma di cuore, colorati d’azzurro e adornati da perle bianche.

: per gli stilisti Domenico e Stefano, gli accessori della primavera 2022 sono vistosi e colorati. Orecchini pendenti grandi a forma di cuore, colorati d’azzurro e adornati da perle bianche. T om Ford: questo brand preferisce le collane. Rigorosamente catene, oro e argento, e sovrapposte l’una all’altra. Così da avere un collo adornato sopra una maglia basica!

questo brand preferisce le collane. Rigorosamente catene, oro e argento, e sovrapposte l’una all’altra. Così da avere un collo adornato sopra una maglia basica! Versace: anche per Versace il trend è lo stesso, ossia quello di dare nuova vita agli accessori, con focus sugli orecchini, che devono essere maxi e colorati.

E per quanto riguarda le borse?

Gucci e Chanel parlano chiaro: le borse mini da portare a mano sono la unica tendenza del momento. E vi starete chiedendo: “come poter uscire con delle borse così piccole?”. Utilizzando due borse: quella più piccola come accessorio da legare al total look, quella più grande, basica e comoda, per il necessario di tutti i giorni. Ricordatevi che anche in fatto di borse il nuovo trend che però non ha ancora preso piede è proprio questo: indossare più borse insieme!

