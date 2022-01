By

Dramma per il reality di successo ’16 anni e incinta’. È morta a soli 26 anni Jordan Cashmyer, la ragazza che nel 2014 aveva preso parte al noto programma e che da tempo combatteva contro problemi di salute mentale.

Jordan Cashmyer, uno dei volti del reality ’16 anni e incinta’, è morta sabato 15 gennaio. Non sono ancora note le cause della morte della giovane 26enne.

La storia di Jordan Cashmyer, la star di ’16 anni e incinta’

La breve vita di Jordan è stata tutt’altro che facile. Durante le riprese del programma 16 anni e incinta, la ragazza aveva raccontato l’ansia e la preoccupazione che aveva provato mentre aspettava la piccola Evie, avuta dal compagno Derek Taylor.

Nel corso del reality, la famiglia di Jordan si era espressa con decisione contro la loro relazione, lasciando la ragazza sola e senza una casa poco prima del parto.

Le cose non sono migliorate neanche dopo la partecipazione al programma. Dopo la nascita della figlia, infatti, la storia tra lei e Derek si è interrotta bruscamente e la famiglia del ragazzo ha voluto prendere in affido la neonata. Jordan è stata lasciata a se stessa, in balia di una forte dipendenza dalle droghe che l’ha anche portata a prostituirsi.

“Ieri sera ho ricevuto una chiamata che nessun genitore vorrebbe mai”, ha dichiarato Jessica, la madre di Jordan, su Facebook. “La mia amata figlia maggiore, Jordan, è morta, aveva solo 26 anni. I nostri cuori sono davvero spezzati. Nessun genitore dovrebbe mai dover perdere un figlio, MAI.”

E ha aggiunto: “Per favore, pregate per noi mentre navighiamo attraverso questa terribile tragedia. Per favore, cercate di capire e di rispettare la nostra privacy in questo momento. Siamo circondati dall’amore e dal sostegno dei nostri figli e dei membri della nostra bellissima famiglia”.