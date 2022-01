Come funziona il dinner cancelling: pro e contro del digiuno serale

Sono molte le star che praticano il dinner cancelling: scopriamo come funziona e pro e contro del digiuno serale.

Una dieta che prevede il digiuno ma solo alla sera. Come dal nome facilmente possiamo intuire infatti “Dinner cancelling” significa “Niente cena”. Dunque si elimina il pasto serale. Nata in Germania solo qualche anno fa grazie al nutrizionista tedesco Dieter Grabbe la dieta del dinner cancelling è molto amata dai vip e a praticarla c’è anche il nostrano Rosario Fiorello.

Tutti lo ricorderemo lo scorso anno in splendida forma sul palco dell’Ariston e a quanto pare non è l’unico personaggio famoso a seguirla, da Liz Hurley a Jennifer Aniston, passando per Scarlett Johansson. Del resto tale dieta sembra che faccia perdere addirittura 3 chili in due settimane.

Ma in cosa consiste questo particolare regime alimentare che oltre a far dimagrire ha anche una serie di risvolti positivi sul corpo? Scopriamo i pro e i contro della dieta del dinner cancelling e come funziona.

Ecco in cosa consiste la dieta del dinner cancelling

Digiunare alla sera per ottenere non solo un dimagrimento ma anche effetti benefici su tutto il resto del corpo. La dieta del dinner cancelling infatti oltre all’azione dimagrante, svolge un effetto detox sull’organismo, rafforza le difese immunitarie e rallenta i processi che provocano l’invecchiamento.

Ma saltare i pasti fa bene? Non tutti la pensano allo stesso modo in merito. Questo particolare regime alimentare prevede di saltare o meglio “cancellare” la cena. In pratica si mangia in modo normale, ma sano ed equilibrato, nelle prime ore della giornata.

Assumendo regolarmente cibo a colazione, pranzo e merenda ma eliminando il pasto serale della cena. Si possono però bere acqua o liquidi non zuccherati dopo le 17. In questo modo si riesce a dare una sferzata notevole al metabolismo.

Generalmente quindi dalle 17 in poi non si può più introdurre cibo ma solo liquidi e rigorosamente senza zuccheri. Per Grabbe le 17 rappresentano l’ora X oltre cui il metabolismo rallenta. Ecco perché è bene darsi uno stop a quell’ora così da non affaticare il corpo e non accumulare l’energia sotto forma di grassi.

Secondo Grabbe per mantenere il peso che si riesce a perdere, circa 3 chili in 15 giorni, bisogna proseguire nel digiuno saltando la cena almeno 3 volte alla settimana. Essendo una dieta che può portare ad un disequilibrio è sempre bene prima di intraprenderla consultare un nutrizionista e mai affidarsi al fai da te per non incorrere in problemi di salute.

Come abbiamo visto infatti il dinner cancelling oltre ad avere effetti benefici sull’organismo può diventare pericolosa o dannosa se non si assumono tutti i nutrienti che l’organismo richiede.

A tal proposito vanno infatti saputi bilanciare bene i vari pasti ecco perché è consigliato in questa tipologia di regime alimentare affidarsi sempre ad un nutrizionista. Specialmente ci sono delle controindicazioni in persone con patologie come il diabete oppure nelle donne in gravidanza ed allattamento. In questo caso il dinner cancelling non è indicato. Sconsigliato infine anche a chi soffre di disturbi alimentari.