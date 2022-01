Look over 40: ecco i capi e gli outfit che ti faranno splendere, ad ogni età!

Look over 40: quali sono gli outfit migliori? Ecco i capi da prediligere, e quelli da evitare assolutamente, per creare dei corretti total look over 40! Perché la moda non ha età, ma la scelta sbagliata dell’outfit può giocare brutti scherzi!

Noi donne viviamo un rapporto complicato con la moda. Ogni due o tre anni sentiamo il bisogno di rinnovarci; perché sono cambiate le mode, cambiano le nostre esigenze, i nostri gusti in fatto di fashion, e che vogliamo ammetterlo o no, cambia il nostro corpo. Quindi avviene una sorta di “aggiornamento automatico” ogni, più o meno, tre anni, in cui decidiamo di rinnovare il nostro guardaroba per far spazio ai capi che ci rispecchiano di più. Ma a volte i capi che secondo noi ci rispecchiano di più sono invece quelli peggiori! E questo rischio quando si può incontrare? Quando si affacciano i famosi ANTA, ovvero l’età della maturità! La moda si è dimostrata negli ultimi anni per essere totalmente senza etichette e barriere, però esistono alcuni limiti che non bisogna mai superare, per evitare di incombere in scivoloni di stile. Quindi cosa fare? Leggiamo insieme in questa guida di stile targata CheDonna tutti i segreti per creare dei total look over 40 che ci facciano sentire raggianti!

Sei arrivata in quella fase della vita in cui i tuoi outfit non rispecchiano più la tua personalità? E allora è arrivato il momento giusto per dare una svolta ai nostri outfit, e di conseguenza, alla nostra vita.

Voltiamo pagina e puntiamo lo sguardo in avanti, verso il futuro: scegliamo chi vogliamo essere e mostriamolo con fierezza attraverso i nostri total look. Si, senza però commettere gli errori di stile più comuni in fatto di look OVER.

Ma quali sono questi errori di stile? E come creare il look perfetto? Scopriamolo!

Look over 40: mixare stili e tessuti è sempre una buona idea, ma mai esagerare!

La moda del 2022 ci insegna a creare look contaminati e ricchi di personalità, ed è proprio ciò che dobbiamo fare!

Partiamo da un presupposto ben preciso: non esiste una moda più o meno adatta ad una certa età, ma solo capi di abbigliamento che valorizzano la nostra figura.

Quindi come scegliere i capi più giusti? Ecco quelli assolutamente da evitare:

crop top: decisamente no ai top corti. Scegliamo sempre capi che valorizzino la nostra silhouette, e se per fare ciò dobbiamo mettere da parte le tendenze, è la cosa giusta da fare

decisamente no ai top corti. Scegliamo sempre capi che valorizzino la nostra silhouette, e se per fare ciò dobbiamo mettere da parte le tendenze, è la cosa giusta da fare tagli classici: la moda del 2022 è molto variegata. Presenta novità assolute miste a cimeli del passato. Per un corretto look OVER non è mai una buona scelta assemblare un outfit a partire da capi adesso trendy ripresi dalle mode del passato. Bisogna sempre contaminare e mixare gli stili, per ottenere un total look più fresco.

la moda del 2022 è molto variegata. Presenta novità assolute miste a cimeli del passato. Per un corretto look OVER non è mai una buona scelta assemblare un outfit a partire da capi adesso trendy ripresi dalle mode del passato. Bisogna sempre contaminare e mixare gli stili, per ottenere un total look più fresco. fantasie animalier e fiorate: ci piacciono da impazzire, lo so, ma a volte bisogna evitare. Esistono alcune fantasie che per qualche ragione conferiscono al volto di chi le indossa un’aria più “matura”. Quindi, evitiamo alcuni tipi di fantasie e prediligiamo altre, ad esempio maglie basiche a righe orizzontali, o t-shirt con stampa come sotto giacca.

Adesso che abbiamo capito cosa non dobbiamo proprio indossare, creiamo i nostri outfit:

tessuti morbidi: camicia effetto seta, pantalone palazzo scarpa con tacco e una collana maxi. Ottimo outfit per un appuntamento formale.

camicia effetto seta, pantalone palazzo scarpa con tacco e una collana maxi. Ottimo outfit per un appuntamento formale. stile androgino : t-shirt giro collo e pantalone capri 5 tasche taglio uomo, da abbinare ad un sandalo con tacco 10 cm e una giacca blazer oversize.

: t-shirt giro collo e pantalone capri 5 tasche taglio uomo, da abbinare ad un sandalo con tacco 10 cm e una giacca blazer oversize. jeans skinny: si al jeans aderente, ma mai con una maglia aderente abbinata. Una blusa morbida e un paio di scarpe flat e avrai creato un perfetto look ALL DAY alla Cindy Crawford.

LEGGI ANCHE-> Serena Rossi veste dei nuovi panni. Quelli de “La Sposa”!

Termina qui la guida di stile di CheDonna, oggi incentrata sui migliori look OVER 40.

Alla prossima guida di stile: tante novità vi aspettano!