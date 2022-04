I pantaloni perfetti per un fisico a pera come li indossa Kim Kardashian!

I pantaloni perfetti per un fisico a pera quali sono? Scopriamo tutti i segreti per valorizzare una fisicità a pera attraverso i pantaloni giusti, seguendo lo stile di Kim Kardashian, su questa guida di stile targata CheDonna!

Trovare i pantaloni giusti che valorizzino la nostra fisicità è il problema di ogni donna. Vita troppo bassa, o troppo alta. Tessuto troppo elasticizzato e troppo poco. In più le nuove tendenze non ci aiutano, e quindi quando ci abituiamo con un particolare modello di pantalone lo tolgono dal commercio per inserire quelli più trendy. Ad esempio, quali sono i modelli di pantalone che valorizzano una fisicità a pera? Scopriamoli insieme!

Partiamo da un concetto chiave: dobbiamo amare il nostro corpo incondizionatamente! Perché non esiste una tipologia di fisico più bella di un’altra, o una fisicità standard a cui aspirare. Esistiamo noi, con il nostro corpo e la nostra personalità, e nessuna tendenza del momento può o deve cambiare ciò che siamo.

Bisogna fare questa precisazione quando parliamo del nostro corpo perché il mondo dell’estetica e del fashion basano le loro tendenze in base ad alcune fisicità. Ad esempio negli anni 2000 la fisicità su cui l’intero mondo del fashion si basava era quella skinny, ossia corporature estremamente esili. In questi anni invece la moda curvy ha preso il sopravvento.

Ciò significa che dobbiamo essere estremamente fedeli a ciò che siamo, volerci bene senza voler aspirare a diventare ciò che non siamo, per seguire tendenze che non hanno basi reali, se non quelle del commercio, e che sono passeggere.

Quindi, amiamoci e rispettiamoci sempre, soprattutto impariamo a valorizzarci al meglio!

Ad esempio, se la nostra fisicità è “a pera” quali saranno i pantaloni che metteranno in risalto le nostre forme?

Pantaloni per fisico a pera: a zampa e a vita alta, come insegna Kim Kardashian!

Iniziamo con una precisazione: per fisico a pera si intende quella particolare fisicità che mostra, generalmente, un punto vita piccolo e delineato e fianchi larghi. Quali pantaloni dovremo scegliere per valorizzare la nostra fisicità a pera?

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo quali pantaloni dovremo indossare per valorizzare la nostra fisicità a pera:

a vita alta: i pantaloni a vita alta daranno risalto al nostro punto vita, snellendo i fianchi. I pantaloni a vita bassa, invece, oltre ad essere scomodi daranno un aspetto più largo ai nostri fianchi. Da evitare assolutamente.

i pantaloni a vita alta daranno risalto al nostro punto vita, snellendo i fianchi. I pantaloni a vita bassa, invece, oltre ad essere scomodi daranno un aspetto più largo ai nostri fianchi. Da evitare assolutamente. a zampa d’elefante: i jeans a zampa d’elefante sono la scelta migliore per dare un effetto più snello alle nostre gambe, qualunque sia la nostra fisicità. La parte allargata della “zampa” del jeans dona otticamente slancio a tutta la nostra gamba, quindi anche al fianco.

i jeans a zampa d’elefante sono la scelta migliore per dare un effetto più snello alle nostre gambe, qualunque sia la nostra fisicità. La parte allargata della “zampa” del jeans dona otticamente slancio a tutta la nostra gamba, quindi anche al fianco. leggings e jeggings: i pantaloni aderenti ed elasticizzati hanno la capacità magica di donare alle nostre gambe e fianchi un aspetto più snello. Quindi si ai leggings o ai jeggins, ma abbiniamo una maglia lunga a coprire i glutei. Ad esempio, scegli la maglia nei colori moda della primavera 2022, come il rosso o il rosa. A proposito, il rosa e rosso è l’abbinamento di tendenza della primavera 2022!

Anche per oggi termina qui la guida di stile targata CheDonna che ha visto come protagonista i pantaloni perfetti per valorizzare la nostra fisicità a pera!

Alla prossima guida di stile, per rimanere aggiornati su tutte le novità in fatto di fashion!