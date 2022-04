Il rosa e rosso è l’abbinamento di colori che dovrai indossare in primavera!

Il rosa e rosso è decisamente l’abbinamento del 2022, che dobbiamo assolutamente indossare in primavera! Ma come fare? E quali capi scegliere? Ecco la guida di stile targata CheDonna che ti spiegherà tutti i segreti per creare un look al top!

Durante la passata stagione invernale le tendenze che hanno utilizzato i colori forti sono state tantissime, ma noi tutte sappiamo che indossare colori sgargianti quando le temperature sono basse e le giornate cupe non è la cosa più semplice. Per questo motivo non abbiamo sfruttato al massimo le tendenze invernali in fatto di colore. E perché non farlo adesso? Ad esempio, perché non utilizzare l’abbinamento rosa e rosso per creare dei look primaverili top?

Modelle, influencer, show girl e attrici, in tante hanno indossato outfit composti da rosa e rosso lo scorso inverno, e le abbiamo viste in tutto il loro splendore!

Anche noi avremmo voluto indossare un outfit che fosse composto da questi due colori moda, ma le temperature basse e le giornate di pioggia ci hanno quasi sempre spinto verso colori più scuri e più famigliari.

Adesso è arrivato il momento di mettere via il nero e di dare una possibilità a tutti gli abbinamenti colorati che abbiamo sempre evitato, e di dare inizio alla primavera con tutto il fashion possibile.

Siete pronte? E allora iniziamo!

Il rosa e il rosso è l’abbinamento di colori da utilizzare in primavera, per essere di tendenza come Sarah Jessica Parker!

L’attrice Sarah Jessica Parker è una vera e propria icona di moda, esattamente come il suo personaggio storico, Carrie Bradshaw in Sex And The City, e anche lei ha sfoggiato un outfit super trendy composto dai due colori moda, rosa e rosso!

Amate tantissimo questi due colori moda ma non avete idea di come impostare l’outfit o quali capi scegliere? Ecco a voi tutti i segreti per creare un total look al top!

tinte unite: se non abbiamo molta dimestichezza con i look colorati il primo step è quello di evitare le fantasie. Scegliete capi a tinta unita, ad esempio maglia rosa e pantalone rosso. Se avete anche scarpa e borsa in questi due toni utilizzate tutto ciò che avete. Se invece non le avete utilizzate le vostre scarpe e borse color nude!

cercate sempre di creare un look composto da due capi principali, come maglia e pantalone, o abito e spolverino. In questo modo sarà più facile creare un total look perfetto.

semplicità: le cose semplici sono sempre le migliori. Quindi evitate di scegliere capi troppo lavorati se dovete indossare un total look molto colorato. In questo modo l'outfit rosa e rosso è adatto a tutti e a tutte le occasioni. A proposito, quali sono i 5 look over 40 che dovrete assolutamente indossare in primavera?

toni primaverili: l'outfit rosa e rosso, come abbiamo detto, appartiene ai colori invernali. Se volete cambiare optate per l'arancione al posto del rosso. Componete il vostro total look rosa e arancione esattamente come lo avreste fatto con il rosso!

Anche per oggi termina qui la guida di stile targata CheDonna che ha visto come protagonista l’outfit rosa e rosso.

Rimanete sempre connessi per scoprire tutte le novità in fatto di fashion, e non solo, qui su CheDonna!