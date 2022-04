Guendalina Tavassi è una delle concorrenti della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. L’influencer è da sempre molto amata per la sua bellezza sensuale e il suo corpo mozzafiato. Ma vi ricordate com’era Guendalina Tavassi da ragazza? Eccola nel 2009!

Guendalina Tavassi è una concorrente dell’Isola dei Famosi ed è stata fin da subito apprezzata per le sue curve sensazionali. Anche se arrivata in un secondo momento sull’isola, Guendalina ha subito saputo come attirare l’attenzione con look da vera naufraga sexy. Ma la Tavassi è sempre stata così avvenente anche agli inizi della sua carriera? Ecco una foto del 2009 che svela il mistero!

All’Isola dei Famosi, Guendalina si è più volte scontrata con il fratello Edoardo, in coppia con lei. I due, infatti, avrebbero caratteri decisamente incompatibili. In confessionale, l’influencer si è lamentata della pigrizia del fratello, che non vorrebbe mai svolgere compiti difficili o poco piacevoli. Anche le sue scarse abilità in cucina sono poco tollerate da Guendalina. Seccata la risposta di Edoardo a queste accuse: “Bene, altro? Voglio un altro difetto“, ha esclamato il naufrago, aggiungendo “ha un modo di dire le cose a volte che mi fa rosicare. Ciao Guendalì, Roma. Voglio tornare adesso a Roma. Chiamate la produzione. Guendalina, a me non mi va di sentire str****te. Io sento str****te e respiro, le sento e respiro. Poi esplodo.”

La Tavassi (che negli anni si è sottoposta a vari ritocchini estetici) ha recentemente catturato l’attenzione sull’isola più famosa della TV Italiana con una mise decisamente super sexy: un mini bikini di foglie. Il look alla “Eva” ha subito destato l’ammirazione del pubblico a casa, che è chiaramente rimasto colpito dalla tonicità del suo corpo, che Guendalina sa sempre come esaltare al meglio. Ma com’era Guendalina Tavassi da ragazza? Eccola nel 2009.

Com’era Guendalina Tavassi da ragazza

L’attrice Guendalina Tavassi è sempre stata bellissima, come può dimostrare questa foto risalente al 2009. La Tavassi, infatti, ha sempre tenuto molto al suo corpo e l’ha sempre curato con attenzione.

Romana di nascita, molti di voi la ricorderanno come uno dei volti che negli anni si sono avvicendati al Grande Fratello (lei ha partecipato all’edizione del 2010/2011), ma attualmente Guendalina è molto attiva anche su Instagram, social in cui è solita postare molti dettagli della sua vita privata. L’abbiamo inoltre vista nel ruolo di opinionista in varie trasmissioni pomeridiane, condotte in prevalenza da Barbara d’Urso (a proposito, vi ricordate com’era la D’Urso da giovane?) come Pomeriggio Cinque e Domenica Live. Ha anche preso parte, recentemente, alla trasmissione Tale e Quale Show. Fidanzata con Federico Perna, al momento è prevalentemente impegnata come influencer e sul suo account Instagram da quotidianamente consigli di fitness e bellezza ai suoi numerosissimi followers.