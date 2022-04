Sogni dei biscotti perfetti? Ecco i trucchi per realizzarli

Scopri come ottenere dei biscotti perfetti mettendo a punto alcuni semplicissimi trucchi. Il risultato sarà unico.

I biscotti sono tra i preparati dolciari più buoni che ci siano. Di bell’aspetto, sanno essere croccanti e morbidi, saporiti, delicati e al contempo gustosi. E tutto portando allegria. Amati da grandi e piccini sono sempre in grado di mettere tutti d’accordo. E, il più delle volte, oltre ad essere estremamente buoni da gustare si rivelano anche divertenti da preparare.

Si tratta, insomma, di prodotti che tutti amano fare o mangiare e che per questo meritano tutta l’attenzione che meritano. Basta, infatti, imparare alcuni semplici trucchi per poter migliorare i propri biscotti rendendolo estremamente più buoni. Un modo semplice per fare una splendida figura quando si decide di offrili ai propri ospiti o di regalarli a parenti ed amici.

Ecco, quindi, le dritte che non dovrai perderti mai più e che faranno dei tuoi biscotti qualcosa di unico e che tutti vorranno gustare.

Biscotti perfetti: i trucchi per ottenere il meglio con il minimo sforzo

Poter contare su dei biscotti semplicemente perfetti passa dalla conoscenza di alcuni trucchi all’apparenza banali ma in grado di fare la differenza.

Si tratta per lo più di passaggi che se curati nei minimi particolari sono in grado di migliorare il risultato finale esaltando l’aspetto, la consistenza e il sapore dei tuoi biscotti.

Usare bene il burro

Uno degli ingredienti chiave dei biscotti è il burro. Questo deve essere trattato quindi con la massima attenzione. La prima cosa da fare è seguire sempre per bene la ricetta. Se il burro è richiesto freddo è quindi giusto tenerlo in frigo fino all’ultimo istante lavorandolo poi con un mixer per poterlo ammorbidire senza scaldarlo (meglio fare delle pause di tanto in tanto).

Se è richiesto a temperatura ambiente lo si dovrà invece estrarre dal frigo almeno 15 minuti prima. Quando la richiesta lo vuole sciolto, è importante usare il metodo del bagnomaria. In questo modo si scioglierà il burro quel tanto che basta ma senza mai esagerare e senza portarlo a temperature troppo elevate ed in grado di cambiarne troppo la struttura. Trattandolo come si deve, ti potrai considerare già a metà dell’opera.

Lavorare l’impasto il meno possibile è tra i trucchi per i biscotti perfetti

Un altro trucco fondamentale per la preparazione dei biscotti perfetti è quello di non lavorare troppo l’impasto. Ciò vale in modo particolare per le frolle ma si può dire che sia una delle basi di tutti i biscotti. Un impasto scaldo tende a sformarsi facilmente sia nel momento in cui si darà la forma ai biscotti che durante la cottura. Se sei alle prime armi e hai difficoltà con questo punto ti basterà metterlo in frigo ogni qual volta ti rendi conto che si è scaldato troppo. In questo modo l’impasto avrà modo di riprendersi e i tuoi biscotti saranno salvi.

Usare sempre la carta forno sulla teglia

La carta forno posta sulla teglia o sulla griglia del forno, fa si che i biscotti si scaldino al punto giusto. Usarla ti aiuterà, quindi, a non andare incontro a delle bruciature e ti farà ottenere dei biscotti cotti al punto giusto, dorati e, ovviamente, fragranti quanto basta perché siano ottimi da gustare in ogni momento della giornata.

Disporre i biscotti alla giusta distanza

Che ci sia o meno il lievito tra gli ingredienti, i biscotti tendono a crescere una volta in forno. Il trucco per non andare incontro a dei pasticci è quindi quello di disporli sempre alla giusta distanza tra loro. Così facendo eviterai di ritrovarli attaccati o sformati e potrai contare su biscotti in grado di mantenere al meglio la forma decisa. Volendo, per una miglior cottura, quando sei circa a metà puoi anche girare la teglia (facendo sempre attenzione a non far attaccare i biscotti). Così facendo, li troverai dorati allo stesso modo.

Farli raffreddare prima di toglierli dalla teglia è uno dei trucchi per dei biscotti perfetti

Un ultimo trucco che molti oltrepassano sempre è quello di far raffreddare per bene i biscotti prima di toccarli. Certo, la tentazione è sempre forte ma l’attesa ti ripagherà alla grande. Per via del burro e di altri ingredienti, i biscotti tendono infatti a sformarsi facilmente anche una volta cotti. Per andare sul sicuro è quindi necessario attendere che si raffreddino per bene. Ciò vale ancor di più se tra le tue intenzioni c’è quella di decorarli.

Ora che hai scoperto i trucchi per i biscotti perfetti che poi sono molti simili a quelli della per ottenere una frolla perfetta, ti basterà metterli in pratica per ottenere i prodotti che hai sempre sognato. In questo modo potrai contare su dei dolcetti da poter offrire e gustare in qualsiasi momento della giornata. E tutto con la consapevolezza di poterli avere sempre a portata di mano. Un pensiero che rilassa non poco, no?