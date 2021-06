“Una cosa orribile”: choc in Turchia per Guendalina Tavassi. Ecco cosa le hanno fatto

Guendalina Tavassi è voltata in Turchia insieme a suo fratello Edoardo. Il suo racconto ha spiazzato il web: “Una cosa orribile”.

Guendalina Tavassi è uno dei personaggi più amati della rete. Non è difficile capirne il motivo, visto che con la sua simpatia riesce sempre a strappare un sorriso agli utenti del web. Nelle scorse ore la Tavassi però è diventata una delle protagonista indiscusse dei social. Il motivo? Insieme a suo fratello Edoardo ha deciso di volare in Turchia per alcuni ritocchini estetici, raccontando per filo e per segno quello che le hanno fatto lasciando i fan senza parole.

I nuovi ritocchini di Guendalina Tavassi hanno spiazzato il web, in quanto il suo racconto nudo e crudo ha svelato che cosa succede “dietro le quinte” degli interventi estetici più popolari tra gli influencer che scelgono di modificare il proprio corpo per apparire, o almeno così sperano, al meglio.

Edoardo e Guendalina Tavassi volano in Turchia nuovi ritocchini estetici

Guendalina Tavassi si è recata in Turchia per dare una sistematina alle rughe e occhiaie, mentre suo fratello Edoardo ha optato invece per delle fascette ai denti. Non è stato stato l’esperienza di lui, tra l’altro la sua ex Diana Del Bufalo ha tagliato i ponti con il passato, ma quella raccontata da sua sorella che ha lasciato gli utenti della rete senza parole. In quanto non si aspettavano che chi scegliesse di fare un simile trattamento dovesse subire un intervento del genere.

“Mi hanno fatto questi fili che sono entrati dalle occhiaie e sono arrivati qui dietro il cranio, una cosa orribile ma non ho sentito niente perché mi hanno fatto un po’ di anestesia locale” ha raccontato la Tavassi senza peli sulla lingua, rivelando com’è la verità nuda e cruda dei fatti. “Praticamente sono dei fili di trazione che hanno solo qui e tirano proprio un sacco, talmente tanto che non riesco manco più a ridere e a parlare“ ha poi ammesso per poi rassicurare che ovviamente questo è un effetto temporaneo. “Piano, piano si allentano…” ha subito chiarito. “L’effetto è bellissimo e dura all’incirca un anno” ha concluso rivolgendo poi la sua attenzione ad Edoardo, che stava invece ricevendo un trattamento per i denti: “Ma che figo sei? Sei stupendo, meraviglioso, che bello!”.

Guendalina Tavassi, d’altronde, non ha mai nascosto di essere più volte all’aiuto del chirurgo, a differenze dalle sue colleghe, e forse è proprio questo uno dei motivi per cui è così apprezzata dagli utenti della rete perché nel bene o nel male dice sempre le cose come stanno. Senza mai nascondersi dietro ad un dito.