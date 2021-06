“Ho tutto quello che mi serve”: Diana Del Bufalo cancella il passato. Confessione che nessuno si aspettava

Diana Del Bufalo ha tagliato i ponti con il passato. La sua confessione ha spiazzato i suoi fedeli sostenitori: “Il resto è solo ego”.

Diana Del Bufalo ne ha fatto di strada da quando un po’ di anni fa era una degli allievi della scuola più famosa d’Italia di Amici di Maria De Filippi. Diana si era presentata come cantante, ma durante il corso di questi anni ha scoperto il suo amore per la recitazione ed in poco tempo è riuscita a diventare una delle attrici più apprezzate dal popolo italiano. Oltre che del suo talento, inutile negarlo, spesso e volentieri si è parlato anche della sua vita sentimentale. In particolar modo della sua relazione, finita malissimo, con Paolo Ruffini e della più recente avuta con il fratello di Guendalina Tavassi.

Diana, dopo una serie di delusioni in campo amoroso, ha deciso di dare un taglio netto con il passato, riuscendo a realizzare che tutto ciò di cui ha bisogno è sempre stato presente con lei e numerosi personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo sembrerebbero concordare con il suo pensiero.

Diana Del Bufalo viene allo scoperto e ammette: “Il resto è ego”

Diana Del Bufalo sembrerebbe dunque voler iniziare un nuovo ed importante capitolo della sua vita, fatto di una maggiore consapevolezza verso ciò che ha e ciò che vorrebbe all’interno della sua vita. Un ragionamento, il suo, che ha trovato largo consenso non solo tra gli utenti della rete, ma anche tra i suoi colleghi come Andrea Dianetti, Monica Leofreddi e l’attore di Gomorra, Salvatore Esposito.

“Se solo facessimo più caso a quanto siamo connessi alla natura” ha esordito la Del Bufalo, che di recente ha fatto chiarezza sui motivi che l’hanno portata a dire addio a Paolo Ruffini. “Se solo ci fermassimo un attimo a sentire la pioggia, le foglie, gli animali…” ha poi proseguito l’attrice sul suo profilo Instagram. “Ci accorgeremmo che tutto ciò che ci circonda è già tutto quello che ci serve, il resto è ego“ ha concluso, accompagnando il tutto a dei romantici scatti che la immortalano in mezzo al verde della natura e poco importa se dietro di lei ci sono dei nuvoloni: Diana è riuscita a trovare la stabilità di cui tanto era alla ricerca.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diana del Bufalo (@dianadelbufalo)

Diana Del Bufalo è pronta a cominciare da zero, lasciandosi alle spalle quel passato così tanto doloroso ma che al tempo stesso le ha permesso di diventare la donna che oggi. Una donna consapevole di se stessa e pronta ad apprezzare tutto ciò che la circonda.