Giulia Salemi ha superato l’ennesima prova d’amore nei confronti di Pierpaolo Pretelli: la nuova foto immortala il tutto sul web.

Giulia Salemi, durante il suo recente percorso nella casa del Grande Fratello Vip, che ha visto per la seconda edizione consecutiva Alfonso Signorini nelle vesti di conduttore, è stata sommersa dalle critiche. In molti, infatti, l’hanno accusata di essersi avvicinata a Pierpaolo Pretelli soltanto per avere una maggiore visibilità all’interno del programma. Peccato però che una volta terminata quell’esperienza, la loro storia sia proseguita e ancora oggi appaiono più felici che mai sui rispettivi profili social.

In particolar modo l’ultimo scatto pubblicato dell’ex velino moro di Striscia La Notizia dimostra quando lui e la bella modella di origini persiane stiano facendo sul serio, visto che lei ha deciso di mettere da parte il ruolo di fidanzata per venire incontro alle esigenze del suo compagno.

Il sacrificio d’amore di Giulia Salemi ha ancora una volta dimostrato quanto sia sincero e leale il sentimento che la lega al suo Pierpaolo Pretelli.

Pierpaolo Pretelli: la prova d’amore di Giulia Salemi emoziona

Pierpaolo Pretelli ha trascorso di nuovo qualche giorno in compagnia della sua Giulia Salemi, che di recente è stata paragonata ad un noto personaggio americano, ma con loro c’era qualcun altro di molto importante. Chi? Il figlio di lui!

Pierpaolo ha pubblicato uno scatto che ritrae le persone più importanti della sua vita: suo figlio e la sua fidanzata. Giulia, infatti, che più volte è stata accusata di essere una ragazza viziata, ha messo da parte il suo ruolo da “ragazza” per assumere quello da compagna, supportando e spalleggiando Pretelli.

Il gesto di Giulia, che ha messo da parte un po’ di se stessa, è stato apprezzato e non poco dai suoi fedeli sostenitori. In quanto ancora una volta è riuscita a dimostrare che non è come la dipingono e che dentro di lei c’è un mondo tutto da scoprire e che Pierpaolo, probabilmente, è stato il primo a riuscire ad intravedere quella luce diversa. Quella che la rende speciale. Ed è proprio questo che forse ha colpito i suoi fedeli sostenitori che a differenza, forse, degli altri concorrenti di Alfonso Signorini, sono riusciti ad andare oltre ed a vedere la sua vera assenza che va oltre i filtri utilizzati sui social.

Giulia e Pierpaolo sono più innamorati che mai e giorno dopo giorno non fanno altro che dimostrare quanto il sentimento che li lega sia vero e sincero. I due non stanno insieme per visibilità, altrimenti lui non le avrebbe mai presentato suo figlio. Un gesto d’amore che supera ogni barriera.