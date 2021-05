Grave lutto per Guendalina Tavassi: “Sei il mio angelo custode”

Guendalina Tavassi è stata colpita da un grave lutto. Ad annunciarlo è lei stessa attraverso il suo profilo Instagram.

Guendalina Tavassi non sta dicendo passando un bel periodo. L’opinionista di Pomeriggio 5 si è trovata al centro della cronaca rosa in quanto alcuni suoi video privati sono finiti rete, da lì purtroppo i problemi non sono mai finiti in quanto qualche mese dopo la Tavassi ha annunciato sul suo profilo Instagram la fine del suo matrimonio con Umberto, il padre dei suoi due figli piccoli, ed ora si ritrova a dover addio ad una delle colonne portanti della sua vita.

Guendalina, sempre sui suoi profili social, ha comunicato ai suoi fedeli sostenitori che in queste ore è venuta purtroppo a mancare sua nonna. La donna, infatti, era una delle persone a cui la Tavassi era maggiormente legata e si può quindi soltanto lontanamente immaginare il dolore che lei e tutti i suoi cari stanno provando in questo istante. La nonna di Guendalina Tavassi, come rivelato da lei stessa durante un’ospitata da Barbara d’Urso in cui rivelava di essere stata vittima degli hacker che hanno pubblicato alcuni video destinati a suo marito in rete, purtroppo era malata da diverso tempo e non è riuscita a vincere la sua battaglia.

E’ morta la nonna di Guendalina Tavassi e lei non ha potuto fare altro che ricordarla sui social, augurandole un buon viaggio ovunque lei sia diretta.

Morta la nonna di Guendalina Tavassi: “Ora sei finalmente con lui”

Guendalina Tavassi ha condiviso con i suoi fedeli sostenitori alcuni scatti che la immortalano al fianco di sua nonna e descrive agli utenti della rete quanto fosse importante e profondo il sentimento che li ha unite e che continuerà ad unirle per sempre perché nemmeno la morte può fare nulla di fronte ad un sentimento di amore sincero come quello che provano loro due.

“Sei sempre con me. La mia vita, il mio sorriso. La mia mamma” ha scritto la Tavassi distrutta su Instagram. “Il mio angelo custode. Sei tutto ed anche di più nonna“ ha proseguito con il cuore in gola. “Ora siete finalmente insieme, ciao Nonni” ha aggiunto, sperando che la sua nonna ora si sia ricongiunta con suo marito, l’amore della sua vita.

Gli utenti della rete però sono particolarmente affezionati a Guendalina e in queste ore l’hanno sommersa di affetto, ricordandole che lei non è sola e che può sempre contare su di loro: “Ragazzi davvero grazie di cuore per tutti i messaggi che mi avete mandato. Sapere che mi siete sempre così vicini mi dà la forza di affrontare sempre tutto con il sorriso. Grazie di esistere amici” ha scritto grata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Guendalina Tavassi (@guendalinatavassi)

Il lutto di Guendalina Tavassi ha dispiaciuto più che mai gli utenti della rete, che speravano in un po’ di tranquillità per la propria beniamina.