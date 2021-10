Barbara D’Urso, dagli esordi ad oggi: che trasformazione, irriconoscibile

Barbara d’Urso è una delle conduttrici più amate e chiacchierate della tv, ma ricordi com’era durante il suo esordio nel mondo dello showbiz?

Barbara d’Urso è senza dubbio uno dei personaggi più discussi di sempre. Con lei non esistono mezze misure: o la si odia o la si ama. Per anni è stata la regina indiscussa di Mediaset, in quanto grazie alla messa in onda dei suoi programmi riusciva a collezionare veri e propri ascolti record per poi passarne ad altri più modesti, ma nonostante tutto il pubblico del piccolo schermo non l’hai mai abbandonata.

Barbara, durante il corso della sua carriera nel mondo dello spettacolo, ha sempre giocato molto con il suo look. Anche se ultimamente ne ha adottato uno piuttosto classico che non fa altro che aumentare e far spiccare la sua innata bellezza, ma ricordi com’era quando muoveva i primi passi sul piccolo schermo degli italiani? Sempre bellissima, ma leggermente diversa rispetto a come appare oggi giorno in tv.

Com’era Barbara d’Urso prima di diventare famosa

Barbara d’Urso oggi ama sfoggiare un taglio che le arriva alle spalle. Capelli mossi e chiari, mentre gioca con i suoi look proponendone sempre di diversi. Più seri e austeri quando parla di cronaca a Pomeriggio 5, più giocosi e sbarazzini quando era al timone del Grande Fratello, l’edizione dedicata alle persone comuni che ha condotto fino a qualche tempo fa.

Ai suoi esordi, la bella conduttrice partenopea era solita indossare abiti piuttosto semplice ed in voga in quegli anni. Il suo colore di capelli, molto probabilmente più naturale, aveva tonalità più scure ed erano lunghissimi.

Man mano che si faceva strada nel mondo dello spettacolo, Barbara d’Urso ha osato sempre di più dando man mano un taglio netto. Tant’è che, come i telespettatori più attenti ricorderanno bene, durante le prime edizioni di Pomeriggio 5 scelse di tagliarli completamente, sfoggiando un caschetto cortissimo.

Per poi lasciare che con il tempo potessero crescere di nuovo come prima, anche se come anticipato ha scelto poi di adottare una lunghezza che non va oltre le spalle, dicendo addio a quei capelli lunghissimi che sfoggiava quando era giovanissima. Nonostante qualche cambiamento, Barbara è rimasta sempre bellissima e se non la ricordate durante i suoi esordi ecco uno scatto che vi riporterà indietro nel tempo.

Barbara d’Urso da giovane aveva un look più semplice e meno sofisticato rispetto a quello che oggi sfoggia sul piccolo schermo degli italiani, ma con la sua bellezza può permettersi di giocare e sperimentare come meglio crede.