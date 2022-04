Quali sono i 5 look over 40 che dovrai sempre avere pronti in primavera?

Conosci i look over 40 perfetti per la primavera? Oggi su questa guida di stile targata CheDonna vedremo i 5 outfit migliori che ogni donna over 40, e non, dovrebbe sempre avere pronti nell’armadio per una primavera al top!

Ad ogni cambio di stagione viviamo un momento di instabilità in fatto di fashion, in cui a causa dei repentini cambi delle temperature cerchiamo di realizzare look comodi accantonando a volte la nostra passione per la moda. Da oggi non sarà più così, perché esistono degli outfit perfetti per il cambio di stagione, dall’inverno alla primavera, che sono di gran tendenza, giusti per le temperature altalenanti e perfetti per fisicità over 40! Siete curiose? E allora iniziamo!

Quante volte ci è capitato di svegliarci una mattina qualunque di una giornata di aprile e fare i conti con il meteo per capire come vestirsi per poi ritrovarsi comunque a patire il caldo o il freddo? E magari abbiamo anche pensato di realizzare un look comodo senza pensare al fashion, per evitare fastidi a causa del meteo?

Tutte noi abbiamo commesso almeno una volta nella vita l’errore di aver realizzato l’outfit sbagliato. Da oggi tutto cambierà, perché in questa guida di stile targata CheDonna vedremo come realizzare 5 outfit differenti, che siano al passo con le tendenze, perfetti per le temperature della stagione primaverile e soprattutto chic e senza tempo per le fisicità over 40!

I 5 look over 40 per la primavera iniziano dal jeans giusto!

Jeans mum fit, t-shirt bianca e scarpa con il tacco color nude: questi sono i 3 capi da cui partono la maggior parte degli outfit migliori. Da tenere tutto l’anno nell’armadio pronti per salvarci in qualunque situazione fashion. Ad esempio in primavera?

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo quali sono i 5 look over 40 perfetti per sconfiggere a suon di fashion le giornate primaverili:

total black: per il lavoro o per una uscita con le amiche il total black è sempre un’ottima scelta. Purché sia utilizzato con dei dettagli colorati. Scarpa beige o borsa fucsia, per dare un tocco di primavera! Cappotto leggero, blusa, pantalone modello capri, scarpa con il tacco basso e borsa a mano! Il classico outfit primaverile che ti salva in ogni situazione!

per il lavoro o per una uscita con le amiche il total black è sempre un’ottima scelta. Purché sia utilizzato con dei dettagli colorati. Scarpa beige o borsa fucsia, per dare un tocco di primavera! Cappotto leggero, blusa, pantalone modello capri, scarpa con il tacco basso e borsa a mano! Il classico outfit primaverile che ti salva in ogni situazione! jeans mum fit: un altro look di cui non possiamo fare a meno nelle nostre giornate primaverili è quello composto da camicia di cotone bianca, jeans mum fit, stivaletto alla caviglia camel in camoscio e trench camel! Perfetto per le giornate di sole e quelle di pioggia!

un altro look di cui non possiamo fare a meno nelle nostre giornate primaverili è quello composto da camicia di cotone bianca, jeans mum fit, stivaletto alla caviglia camel in camoscio e trench camel! Perfetto per le giornate di sole e quelle di pioggia! blazer e sandalo: avete un aperitivo o una cena fuori? Cambiate nel vostro look con il jeans mum fit e la blusa bianca solo la scarpa e il trench, e utilizzate una giacca blazer e una scarpa con il tacco a sandalo. Chic e femminili!

avete un aperitivo o una cena fuori? Cambiate nel vostro look con il jeans mum fit e la blusa bianca solo la scarpa e il trench, e utilizzate una giacca blazer e una scarpa con il tacco a sandalo. Chic e femminili! tubino: bisogna sempre avere un tubino a portata di mano, perché può tornare utile per le varie cerimonie che si susseguono in questa stagione. In base alle temperature cambiate il cappotto e la scarpa, l’importante è che la vostra base sia l’abito tubino!

bisogna sempre avere un tubino a portata di mano, perché può tornare utile per le varie cerimonie che si susseguono in questa stagione. In base alle temperature cambiate il cappotto e la scarpa, l’importante è che la vostra base sia l’abito tubino! tailleur: ultimo, ma non per importanza, è il completo tailleur composto da giacca e pantalone. Abbinate il vostro completo con una blusa chiara e una scarpa décolleté nude. Utilizzate poi uno spolverino trench e l’accessorio colorato. A proposito, ecco gli accessori di Bershka più trendy del momento e che costano meno di € 20!

Termina qui la guida di stile targata CheDonna sui 5 look over 40 da tenere sempre nell’armadio in primavera!

Alla prossima guida di stile, per non perdersi tutte le novità in fatto di fashion, società e molto altro!