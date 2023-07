Cerimonia d’estate: ecco i look che dovrai indossare per essere l’invitata più bella!

Sei stata invitata ad una cerimonia d’estate e non sai cosa indossare? Sei sulla guida di stile giusta! Scopri qui su CheDonna i look migliori a prova di caldo che ti faranno sentire una star! Sarai l’invitata più bella!

Le cerimonie sono sempre momenti di gioia e spensieratezza, tranne quando avvengono in estate tra la confusione e il caldo afoso! Come superare tutto ciò? Con il giusto look! Scopri in questa guida di stile targata CheDonna i tre abiti perfetti per una cerimonia d’estate!

Matrimoni, comunioni, battesimi, eventi di gala e quant’altro. Tutti momenti speciali in cui festeggiare la felicità di una persona cara e vivere dei momenti di gioia e spensieratezza.

Alle volte però ricevere un invito per una cerimonia, qualunque esso sia, è causa di stress in noi. Dobbiamo pensare a tantissime cose: al regalo da fare, a prendere il giorno di ferie dal lavoro, e soprattutto all’outfit da indossare!

Pensiamo poi se la cerimonia si deve svolgere in estate, sotto il sole delle giornate afose! Un vero incubo!

Per fortuna che ci siamo noi di CheDonna a risolvervi ogni situazione stilistica che vi si presenti! Infatti stiamo per scoprire tre look perfetti da indossare come invitata ad una cerimonia d’estate!

Siete pronte? Iniziamo!

Look da cerimonia in estate: ecco tre abiti che ti faranno innamorare! Sarai la più bella!

Scollatura a barca: che si svolga di giorno o di sera, in estate la lunghezza perfetta dell’abito da indossare per una cerimonia è quella midi. Si tratta di una lunghezza a metà fra il ginocchio e le caviglie. Infatti indossare un abito troppo corto potrebbe essere fuori luogo, invece un abito troppo lungo è difficile da tenere tutto il giorno con il caldo. Per quanto riguarda la scollatura invece? Scegliamo quella a barca. È elegante e molto comoda da indossare. Ad esempio per un matrimonio estivo in una tenuta all’aperto scegliamo un abito midi con scollatura a barca di color pesca, abbiniamo un sandalo con tacco nude e una pochette da tenere a mano abbinata!

Incrocio e scollatura all’americana: rimanendo sempre sulla lunghezza midi dell’abito possiamo optare per una scollatura diversa, ovvero quella all’americana. Per scollatura all’americana, o halter, si intende quella tipologia di scollatura che copre completamente il seno tenendo però scoperte le spalle il più possibile. Oltre ad essere comoda, questa scollatura rende chic tutto il nostro total look. Possiamo scegliere un abito dalla scollatura halter, midi, magari in seta e di color verde salvia, il tono dell’estate 2023. Anche in questo caso indossiamo un sandalo con tacco nude, o addirittura con fascette trasparenti. Raccogliamo i nostri capelli in uno chignon elegante e il gioco è fatto!

Maniche lunghe: Se la cerimonia alla quale siamo state invitate è molto elegante e il dress code richiesto è “abito da sera” non c’è niente di meglio di un abito con le maniche lunghe. Scegliamo un tessuto leggero e traspirante, come il cotone leggero oppure la seta. Diamo però importanza al nostro total look con il colore dell’abito: viola, fucsia, arancione o verde. Dobbiamo brillare! In questo caso portiamo i capelli sciolti e mossi da boccoli perfetti. Sandalo oro e borsa in tinta con le scarpe. Saremo le più belle della serata!