Elisabetta Canalis, in vacanza ritrova una sua vecchia amica: l’incontro è stato scoppiettante

La conduttrice italiana ha deciso di lasciare momentaneamente la sua casa americana per trascorrere le vacanze con una cara vecchia amica.

Sono stati mesi tumultuosi per Elisabetta Canalis, che ha da poco annunciato la separazione dal marito, Brian Perri, con il quale condivide una figlia, Skyler, di 7 anni. La coppia si è conosciuta nel 2013 durante una feste di Halloween ed è scattata subito la scintilla. Infatti non passa molto tempo prima che i due decidono di fidanzarsi ed eventualmente convolare a nozze.

La cerimonia si è tenuta nell’estate 2014 ad Alghero, dove si sono radunati i familiari degli sposi e gli amici più intimi, inclusi diversi volti noti dello spettacolo, come Maddalena Corvaglia, che ha svolto il ruolo di testimone della showgirl sarda. Secondo le ultime indiscrezioni però, tra le le due si sarebbero allontanate col tempo e al momento sembra che non si rivolgano nemmeno la parola. A quel tempo la Canalis risiedeva già a Los Angeles, così come Brian, che lavora come chirurgo.

La relazione ha visto degli alti e dei bassi nel corso degli anni, che hanno portato al divorzio. I due comunque hanno l’affidamento congiunto della primogenita e secondo le voci, la Canalis non avrebbe chiesto il mantenimento. La famiglia comunque, continua a vivere in California, dove Skyler sta frequentando una scuola privata francese. Con la pausa estiva però la ex velina ne ha approfittato per trascorrere qualche giorno in Sardegna, dove è nata e cresciuta. Qui ha ricevuto la compagnia di una sua vecchia conoscenza. Scopriamo insieme di chi si tratta.

L’incontro tanto atteso

Elisabetta sembra aver voltato definitivamente pagina, almeno da un appunto di vista sentimentale, visto che ha deciso di trascorrere queste vacanze estive insieme al suo allenatore di kickboxing, l’ex atleta Georgian Cimpenau. All’inizio si pensava fossero soltanto amici ma adesso ne abbiamo avuto la certezza: i due fanno coppia fissa già da diverso tempo ma si tratta della prima visita di Georgian in Sardegna, dove quest’ultimo e la Canalis stanno passando dei giorni in totale relax, lontani dal gossip e dalle maldicenze.

I piccioncini però non sono soli. Infatti sono sai pizzicata con un’altra coppia finita recentemente sulle prime pagine dei tabloid. Si tratta di Melissa Satta e Matteo Berrettini, reduce da Wimbledon, dove proprio la trentasettenne si era recata per fare il tifo per il suo amato. Quest’ultimo però è stato eliminato agli ottavi di finale da colui che avrebbe poi vinto la storica competizione, lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Sia Melissa che Elisabetta sono salite alla ribalta con la partecipazione a Striscia la Notizia nei panni di velina mora, anche se le due sono apparse in edizioni differenti. Questa esperienza però le ha unite e le due, nonostante vivano lontane l’una dall’altra, continuano a mantenersi in contatto. Le due coppie sono state pizzicate dal settimanale Chi, mentre si godevano una giornata di mare, sorridenti e super innamorati.