La Primavera Estate 2024 è un’esplosione di colori: le ispirazioni dalle passerelle da mettere subito nel guardaroba per look di tendenza.

Dite addio al total black! La stagione calda si tinge di vivaci sfumature che esaltano la femminilità e l’audacia. Dalle tendenze viste sulle passerelle di moda vi sveliamo quali sono i colori che saranno i protagonisti indiscussi della Primavera Estate 2024.

Il bianco, colore estivo per eccellenza, resiste, così come il nero ma a piccole dosi. Il guardaroba della prossima estate è un caleidoscopio di colori pastello con tocchi di rosso scuro, oro e quella tonalità più intensa dell’argento chiamata mercurio. Scegliete le tonalità che più vi rappresentano e preparatevi a vivere una stagione calda all’insegna della vivacità e dello stile.

Moda, i colori di tendenza per la Primavera Estate 2024

Come accennato, a dominare la scena sono delicate tinte pastello come il rosa pesca, l’azzurro polvere, il giallo burro, il lilla e il verde latte-menta, tutte sfumature delicate che vi faranno sognare. Sceglietele per un total look o abbinatele tra loro per creare combinazioni di tendenza.

Il rosa pesca o Peach Fuzz, colore Pantone 2024, è una tonalità dolce e romantica che vi avvolgerà con la sua delicatezza. Perfetta per abiti, gonne e bluse. L’azzurro polvere è un colore delicato e sognante che evoca immediatamente la freschezza e la leggerezza dell’estate. Non a caso, questa nuance sarà una delle protagoniste assolute della Primavera Estate 2024. Il verde di tendenza in questa stagione verde non è acceso, ma nelle tonalità latte e menta. Una ventata di freschezza per la stagione calda, da scegliere per un look elegante e rilassato.

Queste tinte pastello si prestano perfettamente a creare total look, dalle bluse agli abiti lunghi, passando per i pantaloni palazzo e le gonne a ruota che donano una allure eterea e romantica. E si declinano anche in chiave loungewear, per un look casual e comfy perfetto per il tempo libero. Optate per un completo di felpa e pantaloni con righe effetto “camicia” per un tocco di stile anche in casa.

Un altro dei colori di tendenza moda per la primavera estate 2024 è il grigio sartoriale con la sua eleganza raffinata che riecheggia agli anni ’90. Sostituite il classico nero con questa nuance versatile per creare look minimal e impeccabili.

Per la sera rosso, oro e mercurio

La vera novità tra i colori moda in tendenza per la primavera estate 2024 è il plastic nude, una versione estrema e sensuale del nude, da sfoggiare in total look per un tocco di sensualità raffinata.

Per le mise più chic o da sera, invece, tra i colori di tendenza della Primavera Estate 2024 ci sono il lilla, l’oro e il mercurio. Il lilla è il colore della quiete e della saggezza, è perfetto sia per abiti da cerimonia che per mise casual chic. Oro e mercurio sono i colori metallizzati di tendenza per la Primavera Estate 2024 per un look da sera scintillante, con un tocco di grinta e originalità.

E poi c’è il rosso scuro, avvolgente e sensuale, che si declina in capi di raso e pelle vernice, effetto vinile, per un look “lacca” che sfiora il fetish. Abbandonate il nero a favore di questa tonalità lussuosa e grintosa, perfetta per accessori, abiti e capispalla. Insomma, c’è davvero l’imbarazzo della scelta ma una cosa è certa: la Primavera Estate 2024 è all’insegna del colore!