Le uova di Pasqua beauty sono un regalo originale per sorprendere le persone care e per rendere la Pasqua 2024 ancora più speciale.

Stanche del solito uovo di cioccolato? Quest’anno perché non regalare delle uova di Pasqua beauty? Un’idea originale e sicuramente gradita da chi ama prendersi cura di sé e coccolarsi con prodotti di bellezza. Da regalare alla mamma, alla sorella, alla migliore amica o…da farsi regalare.

Queste confezioni speciali, spesso in edizione limitata, contengono prodotti per la cura del corpo, del viso e dei capelli. E il bello è che l’uovo di Pasqua Beauty non si esaurisce scartandolo e mangiandolo, come le uova di cioccolato, ma è un dono che continua a lungo anche dopo Pasqua. Vediamo insieme alcune proposte, che ingolosiscono anche se non sono da mangiare e faranno la felicità di tutte le beauty addicted!

Uova di Pasqua beauty 2024

L’uovo con prodotti beauty è un regalo non convenzionale che renderà la Pasqua unica e indimenticabile. Come scegliere il nostro Easter Egg con prodotti per la cura del viso e del corpo? Per prima cosa tenendo conto dei gusti e delle preferenze della persona a cui si regala. Se si è indecisi, si può optare per un uovo di Pasqua con una selezione di prodotti di diverse tipologie. Sono tante le proposte in tema di uova di Pasqua beauty, adatte a tutti i gusti e budget.

Lush ad esempio propone l’Happy Egg in edizione limitata, un maxi uovo di latta riutilizzabile con 5 dolci sorprese dolci e fruttate. Ovvero i prodotti Golden Egg gel doccia, Conga gelatina da doccia e Rock Star Rabbit sapone, che rendono il momento del bagno più divertente con le loro schiume dolcissime. E poi un must have di Lush: la bomba da bagno cremosa Golden Egg. Infine c’è Rainbow, lo spumante da bagno che regala colorate immersioni di pura gioia. L’uovo di Pasqua Lush, come tutti i prodotti del brand, è etico. È in latta, dunque perfetto da riutilizzare per riporre monetine o piccoli oggetti. Il nastro è realizzato con bottiglie di plastica riciclate e i prodotti all’interno sono protetti con chips di amido di mais, evitando l’uso del polistirolo.

Skön invece propone lo Skincare Egg ricco di sorprendenti cosmetici naturali, tutti full size, contenenti prodotti per far risplendere la pelle. In due opzioni e formati diversi: l’uovo Pink o l’uovo Green con rispettivamente 9 o 15 prodotti cosmetici bio formato originale, ad un prezzo sorprendente. Anche in questo caso la confezione è plastic free. All’interno delle uova di Pasqua Skön anche esclusivi accessori skincare e una gift card da 10€.

Altra proposta 2024 sono le esclusive uova di Pasqua beauty di L’Occitane. Oltre ad essere una gioia per la vista contengono le referenze iconiche del brand, da provare sulla propria pelle. Con ingredienti naturali provenienti dalla Provenza, queste uova promettono un’esperienza di cura del corpo avvolgente e rilassante. Sono l’uovo di Pasqua Fiori di Ciliegio, Karitè e Mandorla e contengono al loro interno, a seconda del tipo, gel o olio doccia e crema mani.

Rituals propone due esclusivi Easter Gift Set per trasformare la Pasqua in un momento lussuoso. Ogni uovo contiene una mini routine esclusiva composta dai prodotti del brand per la cura del corpo. Sono The Ritual Of Sakura e The Ritual Of Karma, e contengono un docciaschiuma, una lozione mani, uno spray capelli e corpo. Il regalo di stagione ideale, per una routine di cura per il corpo che durerà a lungo anche dopo Pasqua. La confezione dell’uovo non contiene plastica.

Lookfantastic infine propone un Beauty Egg che contiene al suo interno tutto il necessario per rimpolpare la pelle con una selezione di sette prodotti. Il nuovo burro corpo Delícia Drench di Sol de Janeiro, lo spray fissante Dewy Set di Anastasia Beverly Hills, l’olio viso Superfood di Elemis, la crema contorno occhi Crystal Retinal Ceramide 6 di Medik8, l’acqua di bellezza Caudalie in formato deluxe, il trattamento 5-in-1 Elasti-Styler 1 di Philip Kingsley e il mascara Enrich and Elevate nella tonalità Black di Iconic London. La confezione può essere riutilizzata per riporre oggetti e prodotti di bellezza.

Regalare un uovo di Pasqua beauty è un modo originale per dimostrare il proprio affetto e per fare un regalo utile e gradito: fa bene all’umore e permette di prendersi cura di sé. Un piccolo gesto che può fare la differenza!