Cura del corpo | Scopri come farlo a casa con semplici gesti

Ogni donna dovrebbe coccolare di più il proprio corpo, ma molto spesso viene a mancare il tempo. Il lavoro, le faccende domestiche e la famiglia non lasciano molto.

Curare il corpo non è così difficile, non è necessario rivolgersi ad un centro estetico, potete farlo a casa in pochissimo tempo. I consigli che vi suggeriamo si dovrebbero fare sempre e tutto l’anno non solo in primavera per prepararci alla stagione estiva.

Dalla depilazione all’esfoliazione, ecco due step che non vanno mai dimenticati, si sa che con l’inverno tra pullover e collant, la maggior parte del corpo è coperto a causa del freddo. Abitudine comune è di ricordarsi della cura della pelle sono in prossimità dell’estate, non ricadete in questo errore e seguite una buona skincare tutto l’anno.

1- Detersione del corpo non va mai dimenticata, scegliete sempre prodotti naturali che non contengono sostanze aggressive. Sicuramente si dovrà scegliere un prodotto adatto alla propria pelle, se avete una pelle più delicata e sensibile, fate ricadere la scelta su detergenti ad azione lenitiva e calmante. I detergenti consigliati sono quelli a base di avena o camomilla. Per il viso invece utilizzate prodotti specifici che vanno scelti in base al tipo di pelle. Non fate mai la doccia con acqua bollente, non fa per niente bene alla pelle perché si eliminano gli oli protettivi, la pelle sarà secca e disidratata. L’acqua tiepida è perfetta.

2- Massaggi sotto la doccia: utilizzate una spugna morbida o un guanto. Versate un pò di bagnoschiuma e strofinate delicatamente poi fate dei leggeri movimenti che stimolano la circolazione. Non utilizzarla dopo la depilazione e lavate spesso le spugne e guanti per evitare che si possano proliferare germi e batteri.

2- Esfoliare il corpo: lo scrub corpo è viso è davvero un alleato di bellezza, si consiglia di farlo almeno una volta a settimana. L’esfoliante deterge più in profondità la pelle del corpo, rimuovono le cellule morte e le impurità che si accumulano sulla nostra pelle, inoltre stimolano la micro-circolazione. Leggi l’articolo completo su come fare uno scrub a casa.

3- Idratare il corpo: dopo lo scrub o il bagno la pelle del corpo e del viso va sempre idratata. Non solo in inverno che è esposta a temperature basse che possono provocare secchezza e disidratazione. Come per il detergente, anche le creme idratanti vanno scelte in base la proprio tipo di pelle. Si consiglia sempre creme preparate con prodotti naturali come karitè, jojoba o avocado. Applicare la crema al tutto il copro, non utilizzatela anche per il viso, perchè ne occorre una specifica. Non dimenticate mai di idratare mani e piedi. In alternativa alla crema potete scegliere come idratante l’olio, inoltre il corpo non va solo idratato fuori, ma è importante bere molta acqua e seguire una buona alimentazione.

Si sa che sono da preferire alimenti come frutta, verdura che non solo contengono acqua, ma anche sali minerali e vitamine.

4- Depilazione: i peli superflui sono sempre un piccolo problema da affrontare, tutte le donne vogliono essere più belle e perfette, non pungere come una rosa spina. I peli, purtroppo sono presenti in più parti del corpo e si devono eliminare necessariamente. La depilazione può essere fatta con la ceretta a caldo, il rasoio, la crema depilatoria o il silk epil. Leggete attentamente un articolo dedicato alle diverse tecniche di depilazione (cliccate qui).

5- Pedicure e manicure: le unghie dei piedi e delle mani vanno sempre curate al meglio. Se siete poche esperte, concedetevi qualche seduta al centro estetico. La manicure e il pedicure sono utili ed indispensabile, non solo le unghie saranno in ordine, ma anche sane, inoltre sono un biglietto da visita di ogni donna, quindi non vanno mai trascurate. Entrambi i trattamenti, permettono di avere le mani e piedi sempre in ordine e pulite. Per aver qualche informazione in più potete leggere l’articolo dedicato al la manicure fai da te cliccate qui e al pedicure estetico e curativo.

6- Trattamenti anticellulite: gli inestetismi della cellulite colpisce in particolar modo le donne, di qualsiasi età. Non è altro che un accumulo di adipe nel sottocute di zone specifiche del corpo. Ma se si seguono dei trattamenti specifici si può ridurre, se non volete ricorrere a prodotti commerciali potete farlo utilizzando dei rimedi naturali efficaci. Legge l’articolo dedicato ai rimedi naturali (cliccate qui).