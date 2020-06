Pelle | I consigli per un’abbronzatura perfetta e sicura

L’estate è arrivata e finalmente il calore del sole torna a scaldare la nostra pelle e a renderla dorata. Ecco alcuni preziosi consigli per ottenere un’abbronzatura perfetta e sicura.

La tintarella è un vezzo a cui difficilmente si rinuncia, ci regala infatti un aspetto più rilassato, sensuale e anche l’illusione di una pelle più compatta anche se in realtà risulta essere una risposta difensiva della nostra pelle rispetto all’esposizione ai raggi solari, particolare che nessuno dovrebbe mai dimenticare.

Se infatti, l’epidermide risponde con la melanina al caldo sole estivo, la sovra esposizione solare può dar luogo ad una risposta immunitaria molto importante della pelle, come anche predisporla a dermatiti o ancor peggio alla formazione di melanomi. Scopri tutto su un’altra problematica tipica della stagione estiva, le micosi della pelle.

Abbronzatura | Le regole per ottenerla perfetta e sicura

L’abbronzatura secondo molti esperti è un’abitudine che ‘dovrebbe passare di moda’ poiché il rapporto rischi benefici risulta essere davvero squilibrato. La tintarella infatti non è altro che una risposta della pelle per difendersi dall’esposizione ai raggi solari e non dovrebbe mai essere ‘esasperata’ da una sovra esposizione scellerata, ancor peggio incentivata dall’utilizzo di creme e lozioni che nella loro formulazione non prevedano la presenza di un filtro solare.

Purtroppo ancora oggi, sono molte le persone che si concedono un’ ‘abbronzatura selvaggia’ utilizzando oli e lozioni alcoliche per prendere il sole, mentre la pelle dovrebbe esporsi molto poco alla luce diretta del sole, soprattutto i foto tipi più delicati. La prima decisione da prendere per avere una pelle dorata è quella di rivolgersi ad un medico dermatologo, che dopo aver visionato la pelle, ne descriverà il foto tipo, evidenzierà possibili parti delicate come nei e macchie da tenere sotto controllo e protetti e infine consiglierà anche dei prodotti cosmetici. Scopriamo tutti gli altri consigli per ottenere un ‘abbronzatura perfetta e sicura!

Protezione totale

La pelle in estate dovrebbe sempre essere protetta in modo totale. Se ci si rivolge ai numerosi brand cosmetici e farmaceutici, si potrà notare che il massimo filtro indicato sulla confezione di una crema è il 50+, questa è la tipologia di protezione che tutti dovrebbero applicare e che non inficerà la tintarella.

Idratazione

Soprattutto nella stagione più calda, si dovrà idratare la pelle sia dall’esterno, con l’applicazione di lozioni e creme dalla texture corposa e particolarmente idratante dopo aver fatto una doccia, e dall’interno bevendo molta acqua durante la giornata.

Evitare le ore centrali del giorno

Esporsi nelle ore più calde, non è una scelta affatto salutare ma da considerare ‘scellerata’. Ci si potrà esporre al sole per trarne il massimo dei benefici, dal mattino presto fino circa alle ore 11,00 e dopo le ore 16.00.

Proteggersi sempre

La protezione solare andrà applicata anche se il sole sarà offuscato dalle nuvole e per evitare che i raggi solari incentivino un invecchiamento cutaneo precoce su viso e collo, indossare un cappello a tesa larga sarà la scelta migliore. Il makeup provvederà a rendere dorata la pelle anche in queste parti del corpo così delicate.

Usare il dopo sole

Le creme e le lozioni dopo sole, sono sempre addizionate di ingredienti dal potere lenitivo ed emolliente, che aiuteranno l’epidermide a ritrovare equilibrio ed idratazione dopo una giornata passata in spiaggia.

La pelle è l’organo più esposto e delicato del nostro corpo, per questo, a dispetto del lato puramente estetico dell’abbronzatura, ci si dovrà preoccupare più della nostra salute, scegliendo di avere una pelle meno scura e più sana. Se ami i rimedi naturali per la pelle, scopri tutti gli oli vegetali ed essenziali perfetti per l’estate.