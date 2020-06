Labbra perfette e protette dal sole | scopri la beauty routine

Avere labbra perfette e sane è davvero importante, vanno protette in particolar modo in estate, dall’esposizione solare. Scopriamo come farlo.

Le labbra sono una zona molto delicata del nostro viso, sempre esposte, a cui non diamo la giusta importanza. Infatti spesso passano in secondo piano rispetto al viso e alle gambe.

Nella stagione invernale tendono a disidratarsi e seccarsi, mentre in estate, dobbiamo comunque proteggerle dal sole. Quando c’è carenza di vitamine, una disidratazione e allergie, spesso le labbra tendono a screpolarsi. Essendo rivestite da un sottile film oleoso, se questo viene a mancare, le labbra si scoprono e diventano secche. Quindi potranno apparire secche, pallide, gonfie, asciutte o addirittura tendono a bruciare.

Noi di CheDonna.it, vi diamo alcuni consigli su come prendervi cura delle vostre labbra, seguendo sei semplici accorgimenti.

Labbra: come prendersene cura in modo perfetto

E’ importante avere cura delle proprie labbra, così da averle sempre perfette e idratate, si deve seguire una beauty routine, come per il viso.

Innanzitutto, non tutte le donne, hanno l’abitudine di rimuovere perfettamente il rossetto dalle labbra, con i prodotti struccanti. E’ uno step che sta alla base di qualsiasi skincare, basta acquistare i prodotti struccanti viso adatti. E’ capitato a tutte che dopo aver struccato, non in modo perfetto, rimangono residui di rossetto nelle pieghette.

Al momento dell’acquisto dello struccante viso, leggete in etichetta se è adatto alle labbra, così ne utilizzate uno solo.

Lo scrub labbra è un trattamento necessario da fare, ma spesso cade in secondo piano, la maggior parte delle donne lo vede come qualcosa di inutile, non è per niente vero.

Potete farlo a casa comodamente, si consiglia almeno 1 volta a settimana, non troppe volte per evitare che le labbra perdano idratazione e possano screpolarsi. Si consiglia di farlo la sera prima di andare a letto, poi dopo applicate un balsamo labbra.

Lo scrub a cannella e miele è perfetto, basta mettere in un barattolo di vetro un cucchiaio di zucchero di canna, una goccia di olio essenziale di vaniglia e il miele. Mescolate e dovrete formare un composto denso, una vera e propria pasta. Poi applicate delicatamente sulle labbra ed esfoliare, lasciate agire per un 4 minuti e sciacquate con acqua tiepida. Il composto rimasto potete conservarlo per un mese.

Provate anche lo scrub a menta, mettete in una ciotola, un cucchiaino di miele, di olio d’oliva e una goccia di olio di menta piperita. Poi unite circa una tazza di zucchero bianco, mescolate fino a formare una pasta. Applicate sulle labbra e adagiate un panno caldo sopra le labbra per 5 minuti, in questo modo le labbra si ammorbidiranno. Poi lavate regolarmente le labbra con acqua tiepida.

Dopo aver fatto lo scrub, applicate sulle labbra il burro di cacao, un vero e proprio toccasana, donano idratazione. Scegliete uno nutriente, con nessun profumo e colore, infatti un buon balsamo labbra può mantenere le labbra idratate per molte ore. Si consiglia di averlo sempre nella borsetta.

La nuova tecnica, quella del brushing, è utile per esfoliare bene le labbra, dopo tale trattamento le vostre labbra saranno morbide e setose. Basta acquistare nei negozi specializzati quella adatta, perchè hanno le setole che non vanno ad irritare le labbra. Se non avete il tempo per acquistare lo spazzolino, utilizzate quello dei denti, magari associato un olio vegetale adatto alle labbra.

Le donne mature devono trattare le labbra con prodotti specifici, tipo il balsamo labbra deve essere antietà, con una texture confortevole, è formulata con acido ialuronico idrata le labbra in profondità. Tra gli ingredienti non possono mancare il di burro di Karité e l’olio di argan.

Proteggere le labbra in estate

I consigli sopra citati si devono seguire durante tutto l’anno, ma in particolar modo in esatte ci deve maggiore cura. Questo perchè le labbra vanno protette dai raggi solari, anche se non siete in piscina o spiaggia.

Ma la mancata protezione solare alle labbra cosa provoca? L’herpes labiale è il classico fastidio delle labbra, frequente soprattutto per le persone che già soffrono di questa patologia. Come vanno protette le labbra dal sole?

Le labbra vanno protette dal sole utilizzando prodotti specifici, inoltre i dermatologi consigliano di applicare almeno mezz’ora prima dell’esposizione al sole.

Se si applica con frequenza, sicuramente potrete curare al meglio le vostre labbra, ecco come proteggere le labbra.

1- Utilizzare prodotti resistenti all’acqua: sia che siete al mare che in piscina, dovete utilizzare una protezione labbra che resista all’acqua. E’ necessario applicarlo anche più volte nell’arco di una giornata.

2- Controllare il fattore protettore solare o FPS: lo stesso discorso delle protezioni solari, anche quello labbra deve avere un fattore di protezione solare. Non solo protegge, ma mantiene le labbra morbide e idratate a lungo. Le labbra contengono pochissima melanina, infatti le labbra non si abbronzano, ma possono arrossarsi, andando ad alterare il collagene. Il collagene è una proteina responsabile dell’elasticità delle labbra, non solo aiuta a prevenire la formazione di rughe. L’errore comune che fanno molte donne è utilizzare il burro di cacao, come sostituto della protezione solare labbra. Purtroppo non le va a proteggere, anzi le espone maggiormente al sole.

3- Scegliere prodotti che idratano le labbra: magari con ingredienti a base di cera d’api o altro, così da averle sempre idratate e morbide.