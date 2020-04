Scrub corpo | scopri tutti i benefici e come farlo a casa

Lo scrub corpo è davvero un alleato di bellezza, scopri tutti i benefici e come farlo a casa, così da prenderti cura del corpo ogni volta che vorrai.

La pelle del corpo, viene spesso messa nel dimenticatoio soprattutto in inverno, ed è un abitudine completamente sbagliata, che tantissime donne hanno. L’idratazione e la cura del corpo, ci deve essere sempre, bisogna preparare la pelle ai primi raggi di sole, si devono eliminare tutte le cellule morte e il grigiore tipico dell’inverno.

Ma non è necessario recarsi ad un centro estetico per coccolare il corpo trascurato, si possono eseguire dei trattamenti di bellezza a casa. Per tutta la stagione invernale il corpo è stato ben coperto da abiti pesanti, ma con l’arrivo dell’estate si aprono le danze a gonne, abiti scollati e leggeri, quindi non potete trovarvi sprovviste.

La soluzione a ciò è fare lo scrub corpo, un rituale di bellezza per la pelle, purtroppo lo sfregamento dei capi invernali incrementa gli screpolamenti e la desquamazione della pelle. Il risultato finale è pelle spenta e poco luminosa.

Scopriamo a cosa serve lo scrub e come possiamo farlo a casa, seguendo alcuni semplici consigli.

Scrub corpo: perchè è importante farlo

Il termine scrub, significa strofinare, un rituale di bellezza molto antico, già noto ai popoli del Medio Oriente, nei primi decenni dell’anno Mille, l’epoca dell’Impero Romano d’Oriente.

Un rituale che viene ancora utilizzato e consigliato per prendersi cura al meglio del copro, eliminando le cellule morte e idratando in profondità la pelle, favorendo così il processo di ricambio cellulare. Lo scrub inoltre garantisce una detersione più profonda del bagnoschiuma, si consiglia di farlo almeno una volta a settimana, in questo modo la pelle sarà sempre ben curata.

Inoltre si evita la formazione di macchie, arrossamenti, infatti la pelle ben esfoliata assorbirà meglio le creme idratanti e gli oli essenziali.

Lo scrub corpo si può fare in due modi diversi:

guanto in tessuto più o meno ruvido

crema a base di microgranuli.

In commercio ce ne sono diversi per ogni tipo di pelle, sono composti da una parte granulosa e da una parte liquida, di solito è un olio vegetale. In alternativa potete anche preparare a casa lo scrub con ingredienti del tutto naturali. Ecco quali potete scegliere:

pelle secca e che tende ad arrossire: preferibile uno scrub che contiene aloe vera;

e che tende ad arrossire: preferibile uno scrub che contiene pelle matura: sono consigliabili scrub che contengono l’olio di argan, jojoba o cocco .

Potete anche scegliere scrub che hanno un azione emolliente, a base di miele e glicerina, oppure con azione detox, a base di olio si ginepro o acidi della frutta.

Con questa tecnica, si pratica un vero e proprio massaggio, che va a stimolare la circolazione, rendendo così la pelle più liscia e morbida. Il modo corretto per fare lo scrub è seguire dei movimenti specifici e corretti, deve essere rotatorio, dal basso verso l'alto. Solo in questo modo si riattiverà la circolazione, va fatto prima della doccia su pelle bagnata, perchè il bagnoschiuma potrebbe alterare le proprietà esfolianti dei microgranuli.

Naturalmente lo scrub non va fatto su pelle irritata o con arrossamenti e ferite, inoltre è sconsigliato prima e subito dopo la depilazione.

Naturalmente lo scrub non va fatto su pelle irritata o con arrossamenti e ferite, inoltre è sconsigliato prima e subito dopo la depilazione.

Dopo aver fatto il massaggio, quindi un’esfoliazione meccanica, la pelle deve sempre essere idratata, con la crema copro che utilizzate normalmente. Potete evitare di metterla solo se state utilizzando uno scrub che contenga oli nutrienti che vanno già ad idratare la pelle.

Scrub da preparare a casa

Lo scrub corpo si può preparare a casa con ingredienti naturali, scopriamo alcuni, da preparare facilmente.