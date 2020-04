L’olio di mandorle dolci è uno degli oli vegetali più utilizzato e più facilmente reperibile. Ecco 5 eccezionali trattamenti di bellezza per la pelle che potrai fare in casa.

L’olio di mandorle dolci, un olio vegetale leggero e facilmente reperibile, adatto ad ogni tipo di pelle e dalle tante proprietà benefiche, prima fra tutti, quella di mantenere l’elasticità della pelle per questo è ottimo per prevenire la comparsa delle smagliature, soprattutto durante la gravidanza.

Ecco 5 trattamenti di bellezza che si potranno preparare in casa con l’olio di mandorle dolci, trattamenti per la pelle del viso e del corpo che regaleranno idratazione, nutrimento e una pelle compatta.

->>>SULLO STESSO ARGOMENTO: 5 trattamenti da fare in casa per eliminare i punti neri -VIDEO-

Olio di mandorle dolci | 5 trattamenti per la pelle da preparare in casa

L’olio di mandorle dolci è un prezioso alleato per la salute e la bellezza della pelle, sia del viso che del corpo e può anche essere utilizzato per i bambini più piccoli, per massaggiare la loro pelle delicata.

Quest’olio vegetale ricco di vitamina E e B, aminoacidi, glucidi e sali minerali si può considerare un vero elisir di bellezza e un rimedio d’eccellenza per combattere l’invecchiamento cutaneo e per la preparazione di ricette di bellezza casalinghe. Ecco 5 trattamenti di bellezza per viso e corpo da preparare in casa.

Siero per il viso

Un ottimo siero per il viso dalle proprietà anti età, può essere preparato vaporizzando sul viso un’idrolato di rosa e subito dopo massaggiando delle gocce di olio di mandorle dolci su tutto il viso e collo fino a completo assorbimento.

Maschera per mani e piedi

Per eseguire un trattamento addolcente ed idratante per mani e piedi, si potranno miscelare un cucchiaio di olio di mandorle dolci con un cucchiaio di burro di karitè. L’emulsione ottenuta andrà applicata come una maschera sulle mani e sui piedi e tenuta tutta la notte. Si dovranno indossare dei guanti di cotone e dei calzini per proteggere le lenzuola e ottenere il massimo effetto dal trattamento.

Scrub per il viso

Uno scrub per il viso può essere preparato miscelando due cucchiai di olio di mandorle dolci e uno di bicarbonato di sodio. Massaggiare sul viso evitando la zone del contorno occhi. Ottimo anche da passare sulle labbra. Dopo il massaggio, potrà essere risciacquato con acqua tiepida e la pelle del viso sarà liscia e morbida.

Scrub per il corpo

Per preparare un’ottimo scrub esfoliante per il corpo, si potranno miscelare 4 cucchiai di sale fino, 7 cucchiai di olio di mandorle dolci e 5 gocce di olio essenziale di limone, per un trattamento unico ed energetico. Massaggiare sul corpo sotto la doccia e risciacquare con acqua tiepida.

Olio per unghie e cuticole

Si potrà preparare un ottimo olio trattante per unghie e cuticole miscelando tre parti di olio di mandorle dolci a una di olio di ricino. Massaggiare ogni giorno su unghie per mantenerle sane e forti e sulle cuticole per mantenerle morbide.

La natura, ci viene sempre incontro con i suoi rimedi, regalandoci la possibilità di prenderci cura di noi stesse in modo efficace ed economico.

->>>SULLO STESSO ARGOMENTO:

5 trattamenti da fare in casa per piedi perfetti -VIDEO-

5 trattamenti da fare in casa se hai la pelle grassa-VIDEO-