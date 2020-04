Grande Fratello Vip | Patrick Pugliese ritorna nel cast del reality show di canale 5 anche per la prossima edizione?

Patrick Pugliese, reduce dall’esperienza della quarta edizione del Grande Fratello Vip, è tornato attivo sui propri profili social.

Lo storico concorrente, a differenza dei suoi compagni di viaggio, invece di commentare questi mesi nella casa più spiata d’Italia, si è concentrato sull’andamento della classifica generale. Anche quest’anno, purtroppo o per fortuna, Patrick non ha vinto.

Il concorrente ha commentato in maniera ironica la classifica, ma ha lasciato sperare ai fan in un suo ritorno nella casa più spiata d’Italia affermando che quest’anno non è andata male ma poteva sicuramente andare meglio.

“Magari nella prossima edizione riuscirò a fare di meglio” ha commentato ironico Patrick, che secondo gli scommettitori era il potenziale vincitore. La frase però non è stata vista in maniera così ironica dalla rete, che inizia a sospettare di rivedere il proprio beniamino anche il prossimo anno.

Patrick Pugliese ritorna al Grande Fratello Vip? Al momento nessuno può dirlo, ma probabilmente la sua frase era soltanto un modo ironico per commentare i suoi continui ingressi nella casa.

Grande Fratello Vip | L’impatto di Patrick Pugliese sulla quarantena e il coronavirus

Patrick Pugliese, oltre a commentare l’esperienza nella casa più spiata d’Italia, si è ritrovato faccia a faccia con una nuova realtà: la quarantena forzata per il coronavirus.

Lo storico concorrente del Grande Fratello Vip ha bisogno di un po’ di tempo per riprendersi, in quanto è passato da una quarantena televisiva ad una reale all’interno della sua abitazione, visto che a causa dell’emergenza sanitaria nel nostro paese tutti i cittadini devono rispettare le regole imposte dagli organi competenti.

“Devo dire che sono un po’ stranito” ha ammesso Patrick Pugliese sul coronavirus dopo il GF Vip. “Passare dall’essere rinchiuso nella casa a star qua fa uno strano effetto” ha concluso lo storico concorrente, che si è trovato d’accordo con quanto affermato da Paolo Ciavarro sul ritorno alla realtà.

Com’è giusto che sia, Patrick Pugliese del GF Vip ha bisogno ancora di un po’ di tempo per familiarizzare con questo nuovo tipo di realtà che lo ha colto alla sprovvista.