Vincitore Grande Fratello Vip 2020: chi trionferà? Secondo i bookmakers, sarà una sfida alla pari tra Patrick Ray Pugliese e Paolo Ciavarro.

Chi è il vincitore del Grande Fratello Vip 2020? Secondo gli esperti di Snai, a contendersi la vittoria saranno Patrick Ray Pugliese e Paolo Ciavarro che sono considerati i super favoriti per il trionfo. L’unica, al momento, che potrebbe beffare entrambi portando a casa la vittoria potrebbe essere Antonella Elia, grande protagonista della quarta edizione vip del Grande Fratello.

Vincitore Grande Fratello Vip 2020: Patrick Ray Pugliese e Paolo Ciavarro sono i super favoriti

I grandi favoriti per la vittoria del Grande Fratello Vip 2020 sono Patrick Ray Pugliese e Paolo Ciavarro. La vittoria di Patrick e del figlio di Eleonora Giorgi che, secondo i fans, potrebbe perdere la vittoria a causa di Clizia Incorvaia, è quotata a 3,50.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Alle spalle dei due favoriti si piazza la grande protagonista del GF Vip 2020 ovvero Antonella Elia che ha rischiato di farsi male a causa di uno scherzo di Sossio Aruta. La vittoria dell’ex valletta di Mike Bongiorno è quotata a 5,00.

Alle spalle della Elia c’è Aristide Malnati la cui vittoria ò quotata a 6,00. Seguono Paola Di Benedetto quotata a 7,50, Sossio Aruta a 9,00 e Andrea Denver a 15,00. Quest’ultimo, inoltre, è considerato in pole per essere eliminato all’inizio della puntata finale alla chiusura del televoto che lo vede contro Patrick e Antonella Elia per la scelta degli ultimi due finalisti.

SULLO STESSO ARGOMENTO: GF Vip | Ursula Bennardo prima della finale: “Ho l’ansia, sarò in studio”

Per quanto riguarda il podio, secondo gli esperti di Snai, Patrick Ray Pugliese, a 7,50,è sempre il favorito per salire sul gradito più alto. Alle sue spalle, invece, per Snai, dovrebbero piazzarsi Paolo Ciavarro e la Elia.

Aristide, Sossio, Paola e Denver, dunque, hanno davvero poche chance di trionfare rispetto a Patrick, Paolo e Antonella che hanno movimentato molto le dinamiche della casa^