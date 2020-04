“Paolo Ciavarro non vincerà il GF Vip per te” | Web Vs...

“Paolo Ciavarro non vincerà il Grande Fratello Vip 2020 per Clizia Incorvaia”: il popolo del web attacca l’ex moglie di Francesco Sarcina.

“Paolo Ciavarro non vincerà il Grande Fratello Vip 2020 per Clizia Incorvaia“. Ad affermarlo è il popolo dei social convinto che le ultime dichiarazioni della Incorvaia su Patrick Ray Pugliese abbiano compromesso la vittoria del figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro.

Paolo Ciavarro finalista del Grande Fratello Vip 2020, il web contro Clizia Incorvaia: “per colpa tua non vincerà”

Nel corso di un’intervista rilasciata al portale Coming Soon, Clizia Incorvaia ha elogiato Paolo Ciavarro criticando l’atteggiamento di Patrick Ray Pugliese nella casa del Grande Fratello Vip 2020.

“Lui è un mezzo autore, ha fatto il Grande Fratello 200 mila volte è normale che sappia il gioco – ha detto la ex gieffina a Comingsoon – . Io manco sapevo se le telecamere mi riprendevano, io il Grande Fratello lo avevo visto tanti anni fa quindi non sapevo proprio di cosa stessimo parlando. Tutti quelli che stanno ancora in Casa hanno una bella strategia, sono tutti giocatori, gente che ha già partecipato ad altri reality. Tranne Paolo, sono tutti giocatori”.

Le parole di Clizia Incorvaia hanno fatto infuriare il popolo di Twitter che sostiene Paolo, sicuro che così facendo abbia condannato Ciavarro alla sconfitta. Molti utenti, infatti, ritengono che dopo le parole della Incorvaia, in un eventuale sfida al televoto tra Paolo e un altro concorrente del Grande Fratello Vip, Ciavarro non avrà il sostegno dei fans di Patrick Ray Pugliese che sono davvero tanti.

Ma sta Clizia lo sa che se fa così il suo Paolo il #gfvip non lo vince? Ma nessuno che pensi ai fattacci propri e a limitarsi ad elogiare il proprio preferito

sempre a denigrare…

Patrick nei suoi 200mila GF non ha MAI iniziato una storia d’amore finta per strategia! https://t.co/sZQT4Oz51q — Giuseppe Migliore (@peppe_migliore) April 6, 2020

Ma fa rabbia😤 Tutti ci auguravamo un degno epilogo per questo #gfvip con PAOLO e PATRICK abbracciati a spegnere le luci e la Signora Clizia Incorvaia, per mania di protagonismo, ci ha dovuto rovinare anche questo sogno volendoci mettere uno contro l’altro, ma perché?! 😢 #gfvip — Giuseppe Migliore (@peppe_migliore) April 6, 2020

Mi sa che come Licia è uscita per via della Eboli, Paolo non vincerà per via di Clizia… Anche lei che si diletta a sputtanare Patrick, bene! WE DON’T FORGET… #gfvip — Giuseppe Migliore (@peppe_migliore) April 6, 2020

Paolo, dunque, perderà davvero la finale del Grande Fratello Vip 2020 per le parole di Clizia Incorvaia? La sentenza arriverà mercoledì 8 aprile.