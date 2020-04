Antonella Elia cade nella casa del Grande Fratello Vip 2020 e batte la testa: il medico interviene e la regia stacca. Ecco come sta ora.

Paura per Antonella Elia nella casa del Grande Fratello Vip 2020. L’ex valletta di Mike Bongiorno, cadendo dopo un gavettone di Sossio Aruta, è caduta battendo la testa. La botta sarebbe stata tale da richiedere l’intervento del medito mentre la regia ha staccato per pochi minuti. Come sta, ora, Antonella Elia?

Antonella Elia si fa male al Grande Fratello vip 2020: cade e batte la testa, ecco come sta

A poche ore dalla finalissima del Grande Fratello Vip 2020, in programma mercoledì 8 aprile in prima serata su canale 5, Antonella Elia che è stata punzecchiata da Licia Nunez, ha rischiato di farsi male nella Casa. Negli ultimi giorni, i concorrenti si stanno divertendo organizzando degli scherzi, ma dopo aver ricevuto un gavettone da Sossio, è caduta battendo la testa.

Gli altri concorrenti che hanno assistito alla scena, come riporta il portale La nostra tv, si sono immediatamente preoccupati per la Elia come ha anche confessato Paola Di Benedetto a Patrick Ray Pugliese a cui ha svelato di aver avuto molta paura che Antonella si fosse fatta molto male.

La regia, nel frattempo, avrebbe staccato l’inquadratura permettendo alla Elia di poter essere visitata da un medico. Rientrata in casa, poi, ha rassicurato tutti. “Ragazzi tutto bene…Tra qualche ora avrò i risultati degli esami…Comunque io sto bene…”, ha detto l’ex vallettia di Mike Bongiorno.

GAVETTONE FINITO MALE TRA ANTONELLA ELIA E SOSSIO ARUTA😰 #gfvip pic.twitter.com/WvQMXgB4e6 — TrashTVstellare (@trashtvstellare) April 6, 2020

Nella casa, dunque, dopo le eliminazioni di Teresanna Pugliese e Licia Nunez, scioccate dal ritorno alla realtà, l’atmosfera è serena e divertente. Le litigate delle scorse settimane, in attesa della finalissima che decreterà il vincitore, hanno lasciato il posto agli scherzi con Sossio Aruta e Antonella grandi protagonisti.