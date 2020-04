GF Vip | Ursula Bennardo del Trono Over di Uomini e Donne ha ammesso di essere in ansia per Sossio Aruta, uno dei finalisti di Alfonso Signorini

Il GF Vip, questa sera, sta per giungere al termine di quest’avventura ed eleggere il suo vincitore. Tutti, concorrenti, parenti e fan, sono molto agitati per quanto accadrà stasera ma anche perché tutto questo avrà fine.

Ursula Bennardo, ex protagonista di Uomini e Donne e compagna di Sossio Aruta, ha ammesso di essere agitata per questa sera in quanto sarà in studio alla finale.

“Sono molto agitata per questa sera” ha ammesso Ursula Bennardo prima della finale del GF Vip. “E ci sarete anche voi con i vostri applausi” ha proseguito la dama. “Sarà una finale davvero imperdibile!” ha concluso.

La dichiarazione dell’ex dama del parterre femminile ha scatenato non poche polemiche, in quanto ha dichiarato che stasera sarà in studio e ciò è contro le norme vigenti per impedire il contagio del coronavirus. Molto probabilmente, visto che ha citato anche il pubblico, la compagna di Sossio Aruta sarà in collegamento con Signorini e non fisicamente presente negli studi.

Ursula Bennardo, che molto probabilmente si collegherà con Alfonso Signorini alla finale del Grande Fratello Vip, visto che ha citato gli applausi del pubblico che sono stati raccolti attraverso una nuova iniziativa degli autori, si è detta molto agitata non solo per l’ipotetica vittoria o meno del suo compagno ma anche perché finalmente stasera dopo settimane lo riavrà al suo fianco.

“Sono agitata perché devo prepararmi per l’arrivo del mio amore” ha confidato la compagna di Sossio Aruta del GF Vip, che non è l’unica ad essere nervosa stasera visto che anche Alfonso Signorini ha ammesso di avere paura. “E’ una serata ricca di emozioni” ha aggiunto.

Ursula non vede l’ora di riabbracciare il suo Sossio e spera di poterlo vedere in veste di vincitore, mentre Zequila ha dichiarato di ritirarsi semmai dovesse vincere lui.