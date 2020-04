GF Vip | Serena Enardu e Paga si sposano dopo la fine della quarantena? L’artista sardo ha dichiarato di non volerlo far sapere al pubblico

Serena Enardu e il cantante Pago sono stati, a causa della loro travagliata storia d’amore, due protagonisti indiscussi di questa quarta edizione del GF Vip, che tra poco terminerà eleggendo il vincitore 2020 di Alfonso Signorini.

La coppia, intervistata dal settimanale Oggi, ha parlato della possibilità di potersi sposare subito dopo la quarantena, visto che hanno in programma di prendere casa insieme a Milano. Il cantante sardo, però, che ha sempre dichiarato di voler aspettare prima di compiere, di nuovo, il grande passo, ha subito messo le mani avanti. In che modo? Pacifico Settembre ha chiarito che semmai decidessero di sposarsi, non lo direbbero mai al grande pubblico, in quanto avrebbe saputo già troppo della loro storia d’amore.

Pago non vuole far sapere quando si sposerà con Serena Enardu perché il pubblico saprebbe gin troppo di loro. I fan della coppia sono apparsi piuttosto spiazzati dalla rivelazione del cantante, in quanto ritengono che siano stati loro i primi ad esporsi in questo modo.

Serena e Pago prima della finale al GF Vip: “La quarantena ci ha fatto bene”

Oltre a parlare del loro possibile matrimonio, Serena Enardu, che non ha mai nascosto i dubbi di Pago sul matrimonio dopo il GF Vip, ha anche rivelato che questi giorni di quarantena forzata hanno fatto bene al loro amore. Come mai?

L’ex tronista di Uomini e Donne ha ammesso che mai prima d’ora avevano trascorso così tanto tempo insieme e il non poter uscire quando si vuole ha rafforzato in qualche modo la loro unione.

“Quando si litiga, uno dei due magari tende ad andarsene” ha premesso Serena Enardu, che di recente è stata provocata da Fernanda Lessa. “Invece ora non potendo uscire di casa, si deve per forza restare insieme e trovare un punto d’incontro. Ci ha fatto bene” ha concluso.

Nonostante le mille critiche e i dubbi, la storia d’amore tra Serena e Pago dopo il Grande Fratello Vip prosegue a gonfie vele.