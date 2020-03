GF Vip | Serena Enardu ha rivelato che il suo compagno Pago sta ancora valutando se lei è la donna giusta per lui

Serena Enardu è stata senza dubbio una delle protagoniste indiscusse di questa quarta edizione del GF Vip. L’ex tronista di Uomini e Donne, insieme al suo compagno Pago, ha fatto tanto parlare a causa della sua precedente esperienza a Temptation Island Vip. Tant’è che il pubblico del piccolo schermo nutre ancora una certa diffidenza nei suoi confronti. Diffidenza che sembra nutrire anche Pacifico Settembre.

“Non ci sposeremo a breve. Tutto quello che ci è accaduto negli scorsi mesi lo ha un po’ bloccato e vuole del tempo per capire se io sono la persona giusta per lui e viceversa” ha confidato Serena tra le pagine de Il Giornale. “Anche se stiamo vivendo un momento magico per la nostra storia” ha proseguito. “Siamo felici ed abbiamo imparato ad affrontare il nostro rapporto in maniera completamente differente rispetto a prima” ha concluso.

Pago non sa se Serena Enardu è la donna giusta per lui, e viceversa, ma soltanto il tempo potrà rispondere ai dubbi del cantante.

GF Vip | Serena Enardu svela cosa farà con Pago dopo la quarantena

Serena Enardu, che di recente è stata difesa da Antonella Elia al Grande Fratello Vip, tra una confessione e l’altra ha anche rivelato qual è la prima cosa che farà con Pago dopo la fine di questa quarantena forza, a causa dell’emergenza del coronavirus nel nostro paese.

“Stavamo cercando casa, anche un arredamento nuovo per iniziare un capitolo insieme” ha confidato la compagna di Pacifico Settembre, che non molto tempo fa ha perso la pazienza durante una diretta Instagram. “Rappresentava il nostro nuovo inizio, questa sarà una delle prime cose che faremo quando tutto questa sarà concluso” ha svelato Serena Enardu dopo il GF Vip.

Serena e Pago, intanto, stanno trascorrendo questi giorni di quarantena insieme e le cose sembrano procedere per il verso giusto.