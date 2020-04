GF Vip | Dopo aver abbandonato la casa più spiata d’Italia, Fernanda Lessa ha lanciato una provocazione a Serena Enardu e Pago

Fernanda Lessa, dopo aver abbandonato la casa del GF Vip per il volere del pubblico del piccolo schermo, si è lasciata andare ad una lunga intervista sul settimanale Chi, rivista diretta da Alfonso Signorini.

La bella modella brasiliana, che di certo non le manda a dire, tra una confessione e l’altra, ha lanciato una frecciatina a Serena Enardu e Pago, che hanno deciso di riprendere la loro relazione proprio nella casa più spiata d’Italia.

Fernanda ci ha tenuto a far sapere che dubita altamente del loro sentimento e che dopo la fine della quarantena i due pensino seriamente a concretizzare la loro relazione attraverso il sacramento del matrimonio.

“Onestamente ho i miei dubbi che tra di loro ci saranno i fiori d’arancio” ha esordito Fernanda Lessa contro Pago e Serena dopo il GF Vip. “Penso saranno più rose appuntite” ha aggiunto, lanciando una provocazione alla coppia che, in un modo o nell’altro, ha fatto sognare il pubblico del piccolo schermo.

GF Vip | Fernanda Lessa dubita di Serena e Pago: la loro reazione

Serena e Pago, che hanno recentemente rivelato di volersi prendere del tempo prima di pensare alle nozze, hanno preferito non rispondere alla provocazione di Fernanda Lessa dopo il GF Vip, concentrandosi piuttosto sulla semifinale del reality show di canale 5 che poche ore fa ha eletto, o quasi, tutti i finalisti di questa quarta edizione.

La coppia, attraverso il proprio profilo Instagram, ha rivelato di fare il tifo per Paola Di Benedetto, che di recente ha ricevuto una dedica speciale da parte di Federico Rossi, che ha sempre sostenuto la loro relazione incoraggiandoli a fregarsene dei commenti delle persone esterne, e per Antonella Elia.

Antonella Elia al Grande Fratello Vip, a differenza della fidanzata di Federico Rossi, però non sa ancora se è una delle finaliste di quest’edizione ma lo scoprirà direttamente nella puntata in onda mercoledì.

Serena Enardu e Pacifico Settembre fanno il tifo per loro visto che con gli altri concorrenti i rapporti non sono stati dei migliori. In particolar modo con Patrick, che ha giudicato l’artista sardo come uno zerbino nelle mani della sua compagna.

Intanto, a discapito delle male lingue, Serena e Pago sono in quarantena insieme e stanno ricucendo il loro rapporto.