GF Vip | Federico Rossi ha scritto una dedica speciale su Instagram per la sua compagna Paola Di Benedetto

Federico Rossi, come ben noto, è il fidanzato di Paola Di Benedetto, una delle finaliste di questa quarta edizione del GF Vip di Alfonso Signorini.

Il cantante, che a breve avrebbe dovuto dire addio ai suoi fan attraverso un ultimo concerto con Benjamin Mascolo ma a causa del coronavrus il tutto è stato rinviato, nel corso di queste ore ci ha tenuto a lasciare una dedica social alla sua compagna. Fede ha chiarito che, nonostante sia fiero del percorso che la modella ha avuto nella casa più spiata d’Italia, è profondamente dispiaciuto che settimana prossima, quando il programma terminerà, al ritorno nella vita reale non troverà ad aspettarla il mondo che aveva lasciato in precedenza.

“Il mio unico dispiacere riguarda il mondo che hai lasciato fuori, quando sei entrata nella casa” ha esordito il membro di Benji e Fede. “Non è più lo stesso da quel giorno ma vedrai che una volta uscita da lì andrà tutto bene” ha proseguito. “Sono sicuro, invece, che daremo un valore maggiore a tutte le piccole cose a cui prima forse non badavamo” ha concluso.

Il messaggio di Fede per Paola Di Benedetto al GF Vip ha spiazzato i fan. In quanto fin dall’ingresso della modella nella casa più spiata d’Italia, il cantante non si era mai sbilanciato in questo modo.

Paola Di Benedetto al GF Vip | Federico Rossi ammette: “Ha funzionato”

Federico Rossi, che di recente è stato il protagonista di un retroscena di Paola Di Benedetto al Grande Fratello Vip, ha anche svelato alla sua amata, e al pubblico che li segue, come ha fatto a superare la mancanza in questi mesi in cui si è ritrovato ad essere da solo. Senza l’ex madre natura di Ciao Darwin al suo fianco.

“Ho vissuto il periodo in cui siamo stati lontani in maniera positiva” ha svelato il cantante, che deve ancora ricevere la lettera che Paola Di Benedetto ha scritto per lui. “Mi sono concentrato esclusivamente su tutte le emozioni belle che avremmo vissuto una volta che la tua esperienza nella casa sarebbe terminata” ha proseguito il leader di Benji e Fede. “E posso dirti che ha funzionato” ha concluso l’artista.

Paola Di Benedetto e Federico Rossi potranno riabbracciarsi settimana prossima e magari la modella potrebbe uscire da vincitrice del Grande Fratello Vip. Ma è ancora presto per poterlo dire, visto che mancano ancora sette giorno e il tutto è nelle mani del pubblico del piccolo schermo. E’ a lui che spetta questo difficile questo.