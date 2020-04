Coronavirus | Fiordaliso perde sua madre e si sfoga sui social

La cantante Fiordaliso rompe il silenzio e dichiara, attraverso un messaggio sui suoi canali social, di aver perso sua madre a causa del Coronavirus

Il Coronavirus rappresenta senza ombra di dubbio il nemico più pericoloso con cui ci siamo trovati a combattere negli ultimi anni. Silente e spietato, questo virus ha stravolto la vita di tutti gli italiani e non solo, portando via a molti di loro, familiari e persone care. Questo è quello che è successo anche a Fiordaliso, cantante famosa che purtroppo si è trovata a dire addio, in questa penosa circostanza, alla sua mamma.



In un’intervista a La Vita in Diretta, l’artista emiliana ha raccontato l’iter che lei, i suoi fratelli e i suoi genitori hanno dovuto affrontare a causa del Coronavirus . Sì perché, come dichiarato dalla cantante, anche lei, sua sorella e suo padre si sono ammalati, ma per fortuna il loro recupero è stato realizzabile e sono guariti. Per la cantante, lo strazio più grande è stato quello di non poter aver salutato per l’ultima madre e allo stesso tempo, cercare di tutelare suo padre che non sapeva nulla della scomparsa di sua moglie.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Coronavirus | Ambra e Francesco Renga: “I nostri figli sono sconvolti”

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI



La cantante Fiordaliso, purtroppo, non è stata l’unica a dover dire addio ad una persona a lei cara, dal momento che anche Piero Chiambretti si è trovato costretto a dire addio sua madre, morta proprio a causa del Coronavirus

Gina D’Antonio