Antonella Elia ha fatto una riflessione al Grande Fratello Vip in merito a tutti quei personaggi che la dipingono come una persona cattiva

Tempo di riflessioni per Antonella Elia. Il soldato di Alfonso Signorini non sa ancora se sarà o meno una delle finaliste di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip e lo scoprirà soltanto mercoledì prossimo, durante la puntata finale di quest’anno.

L’ex ragazza di Non è la Rai sta approfittando di questi ultimi giorni per riflettere in merito alla sua persona e ha notato che nel corso di questi mesi lei è sempre stata dipinta come una persona cattiva. In particolar modo da Valeria Marini, con cui ha sempre discusso durante questi mesi di convivenza forzata.

“Tutti dicono che io sia una persona cattiva, in particolare Valeria” ha esordito Antonella Elia contro Valeria Marini al Grande Fratello Vip. “Ma a me lei, ad esempio, non mi sembra così buona come tanto decanta” ha proseguito. “A mio parere, le persone buone sono altre” ha concluso.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Antonio Zequila | Prime dichiarazioni dopo l’eliminazione dal GF Vip

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

GF Vip | Antonella Elia dopo l’eliminazione di Licia Nunez: “Non ci siamo più parlate”

Antonella Elia, che di recente è stata definita una persona pazza da Antonella Mosetti, ha a lungo riflettuto sul suo burrascoso rapporto con Licia Nunez, che ieri sera ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip.

L’ex ragazza di Non è la Rai ha notato come all’inizio di quest’avventura andassero così d’accordo e come tutto ad un tratto si siano allontanate.

SULLO STESSO ARGOMENTO: GF Vip | Fede dispiaciuto per Paola Di Benedetto: “Non è lo stesso”

“Ieri mi ha parlato per la prima volta dopo mesi” ha riflettuto la Elia su Licia Nunez al GF Vip. “Purtroppo non ci siamo dette molte cose, ma è andata così. Forse in un modo che nessuna delle due voleva” ha proseguito amareggiata, ma non tutto sembra essere perduto visto che Licia Nunez vuole chiarirsi con Antonella dopo il Grande Fratello Vip.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Teresanna Pugliese | Prime dichiarazioni dopo eliminazione dal GF Vip

Il pubblico da casa, mercoledì, deciderà di mandare Antonella Elia in finale al Grande Fratello Vip? Non ci resta che attendere per scoprirlo.