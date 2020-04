Gennaro Lillio ed Ema Kovac sono nella stessa casa da oltre un mese e mezzo e, giurano, non lo avevano preventivato. La colpa è della quarantena.

Gennaro Lillio ed Ema Kovac sono una coppia o no? Per adesso stanno facendo delle strane prove di convivenza, dal momento che i due sono stati bloccati dalla quarantena nella stessa casa.

Si è trattato di una sorta di botta di fortuna per Gennaro, che ha confessato di aver tentato di conquistare Ema durante le riprese di Pechino Express ma che la modella lo ha sempre ignorato o addirittura gli ha fatto palesemente capire di non essere interessata.

Passato lo stress delle riprese e conclusasi finalmente l’avventura di Pechino Express, lei aveva sembra finalmente aver trovato la voglia di dare a Gennaro una possibilità e aveva deciso di raggiungerlo a Napoli. E sul più bello è arrivato il Coronavirus.

Ema Kovac e Gennaro Lillio: quarantena di coppia all’improvviso

Tutta la storia del suo strano corteggiamento della Kovac Gennaro l’ha raccontata in diretta con Costantino della Gherardesca su Instagram. Il napoletano non ha avuto alcun problema ad ammettere che i due di picche sono arrivati e non sono stati nemmeno pochi, ma che nonostante questo ha deciso di non arrendersi.

Ha addirittura provato a ignorare Ema di tanto in tanto, sperando che lei temendo di perderlo, facesse il primo passo per riavvicinarsi: anche questa tecnica da latin lover navigato non ha funzionato.

Gennaro ha dovuto aspettare la fine delle riprese di Pechino Express per riuscire a vedere Ema in un contesto più romantico e meno stressante di quello dell’adventure show a cui entrambi hanno partecipato.

PER APPROFONDIRE L’ARGOMENTO: Tutto su Pechino Express 2020

I due hanno cominciato a parlarsi e poi si sono incontrati. Dal momento che Ema Kovac è una buona forchetta (anche se non si direbbe!) Gennaro Lillio ha deciso di invitarla a cena in qualche posto carino e, infine, lei ha deciso di raggiungerlo a Napoli per trascorrere qualche giorno assieme.

Il problema – se proprio lo si vuole definire un problema – è nato nel momento in cui il governo italiano ha limitato la libertà di spostamento delle persone su suolo nazionale. A causa della quarantena, quindi, la modella Croata non ha potuto far ritorno a casa, decidendo di rimanere a Napoli insieme a Gennaro.

La coppia sta dimostrando di sapersi inventare metodi abbastanza creativi per passare il tempo. Nelle ultime ore, infatti, Gennaro ha lanciato il progetto “Live – Vita da Quarantena”: si tratta di una serie di video che vengono girati da lui e da Ema e che i follower sono invitati a commentare e condividere per “vincere” la possibilità di fare una diretta video insieme.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gennaro Lillio (@gennilillio) in data: 1 Apr 2020 alle ore 11:52 PDT

Il tema del progetto, ovviamente, sono le attività da fare a casa per trascorrere il tempo nella maniera migliore possibile in attesa che si possa riprendere la vita di sempre.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI.