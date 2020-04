Antonio Zequila, eliminato dal Grande Fratello Vip 2020 durante la semifinale, si sfoga su Instagram dopo il ritorno alla realtà: “confuso, ma felice”.

Eliminato dal Grande Fratello Vip 2020 avendo ottenuto solo l’8% delle preferenze del pubblico ad un passo dalla finale, Antonio Zequila è tornato suibito sui social e sul proprio profilo Instagram si è lasciato andare ad una riflessione ringraziando Alfonso Signorini per l’opportunità che gli ha dato e il pubblico. Nessun riferimento, invece, ai compagni con cui ha condiviso l’avventura nella casa.

Antonio Zequila, prme dichiarazioni dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip 2020: “confuso, ma felice. Ringrazio Alfonso Signorini”

Quello di Antonio Zequila, nella casa del Grande Fratello Vip 2020 è stato un percorso intenso nel corso del quale l’attore è stato il protagonista anche di accese discussioni. Oltre a quella con Adriana Volpe, nel corso delle settimane, Zequila si è scontrato anche con Paola Di Benedetto, con Teresanna Pugliese e, infine, anche con Sossio Aruta con cui sono volate parole al veleno.

Dopo aver lasciato la Casa, Zequila ha pubblicato un video sul proprio profilo Instagram facendo un bilancio di quella che è stata la sua esperienza al Grande Fratello Bip 2020.

“Non pensavo che questa esperienza mi avrebbe toccato l’anima, facendomi scoprire quelle parti di me che ha volte mi dimenticavo. Ringrazio il publico sovrano, chi mi ha sostenuto dal primo momento che ho varcato la magica Porta Rossa. Ringrazio Alfonso Signorini per aver creduto in me 🤞🏻 Porterò con me dei ricordi bellissimi, delle emozioni rinnovate e degli amici ritrovati”, ha scritto.

Poi un riferimento all’emergenza coronavirus che sta affrontando l’Italia: “Proprio da quella porta rossa una volta uscito, mi rendo conto di che momento duro, difficile che ci ha colto così alla sprovvisto. Sono confuso ma felice e so che andrà tutto bene!”.

Le parole di Zequila però hanno scatenato la reazione degli utenti che hanno commentanto criticando alcuni suoi atteggiamenti.

Quale sarà, dunque, ora il futuro di Antonio Zequila? “Mi spiace per l’8% quindi mi ritirerò ufficialmente dalla televisione”, ha detto in diretta durante il collegamento con Signorini. Poi ha ricevuto il messaggio della fidanzata Marina: “Io sto organizzando, aperitivo e cena con menu rigorosamente sardo, Leon e la nostra festa e pronta. Manchi solo tu, ti aspetto”.