GF Vip | Licia Nunez, dopo l’eliminazione di ieri sera, ha fatto una proposta ad Antonella Elia, con cui ha duramente litigato durante i mesi trascorsi nella casa più spiata d’Italia

Licia Nunez è stata sicuramente una delle protagoniste indiscusse di questa quarta edizione del GF Vip di Alfonso Signorini, ma nonostante ciò ieri sera il pubblico del piccolo schermo ha scelto di far terminare il suo percorso nella casa in favore di Paola Di Benedetto che è stata premiata per andare direttamente in finale settimana prossima.

Dopo l’eliminazione andata in onda ieri, durante il momento del confronto con Alfonso Signorini, l’attrice ci ha tenuto a fare una proposta ad Antonella Elia, sua acerrima nemica in quest’edizione che ha scelto di salutare con un tenero abbraccio, del tutto inaspettato.

Licia Nunez ha proposto ad Antonella Elia di vedersi dopo il GF Vip. Essendo entrambe di Roma, le due vogliono avere modo di poter chiarire i dissapori createsi all’interno della casa più spiata d’Italia. Ci riusciranno?

Licia Nunez: le prime parole dopo l’eliminazione al GF Vip

Licia Nunez, che si è vista sfuggire l’opportunità di passare alla finale del Grande Fratello Vip proprio come Teresanna Pugliese anche lei eliminata ieri sera, oltre a spendere belle parole nei confronti di Antonella Elia, che ha ammesso di averle voluto bene nonostante le mille incomprensioni, ci ha tenuto a commentare il suo percorso all’interno della casa più spiata d’Italia.

“Questo percorso è stato lungo un’emozione” ha scritto Licia Nunez dopo il GF Vip. “Il mio ed il vostro” ha proseguito. “Anzi, il nostro” ha concluso, dedicando questo traguardo televisivo in particolar modo ai suoi fan, che di recente sono stati attaccati dalla compagna di Sossio Aruta.

Licia Nunez, nonostante non sia arrivata in finale, ha comunque regalato al pubblico uno dei migliori percorsi al Grande Fratello Vip che potesse vedere.