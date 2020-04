Teresanna Pugliese, dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip 2020, torna su Instagram e si si lascia andare ad una dichiarazione d’amore per i fan.

Teresanna Pugliese è stata eliminata dal Grande Fratello Vip 2020 ad un passo dalla finalissima. L’ex tronista di Uomini e Donne, nel tragitto che l’ha portata fuori da Cinecittà, ha pubblicato una serie di storie su Instagram con cui ha ringraziato i fans per l’affetto e il sostegno che le hanno dimostrato.

Teresanna Pugliese, prime dichiarazioni su Instagram dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip 2020: “è stato un viaggio immenso”

Felice ed emozionata, Teresanna Pugliese ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip 2020. Esattamente come Antonio Zequila che ha ringraziato tutti sui social, anche l’ex tronista di Uomini e Donne, prima di dedicarsi totalmente alla famiglia, ha deciso di dedicare un pensiero alle persone che l’hanno sostenuta nella casa.

“Ciao ragazzi, sono appena uscita da Cinecittà e sto raggiungendo la mia famiglia. Sono stravolta, sembra un sogno. L’impatto con la realtà non è stato semplice. Vivo un turbinio di emozioni enorme e piano piano riuscirò a realizzare tutto. Intanto ci tenevo a dirvi grazie. E’ stato un viaggio immenso e spero di avervi dato dei bei momenti anche se non è sempre facile sapersi esprimere. Sono emozionata e voglio solo dirvi grazie perchè sono arrivata quasi alla finale. Vi voglio bene e ci sentiamo presto”, ha detto in una serie di storie pubblicate su Instagram.

Per Teresanna Pugliese, gli ultimi giorni nella Casa, sono stati molto intensi anche per la pesante discussione con Sossio Aruta. A tal proposito, prima di tornare alla realtà, durante la puntata con Alfonso Signorini, ha detto: “Ho sempre palesato di non apprezzare i suoi atteggiamenti. Questa cosa accaduta ieri è successa perché per me è inammissibile che si condivida lo stesso tetto e poi non ci si saluti”.

Teresanna, inoltre, ha ricevuto le scuse da Sossio: “Non ricordo di non averla salutata, forse non ho sentito il suo saluto. Ho con lei lo stesso rapporto che ho con Licia. Prima le ho chiesto scusa perché in un momento di rabbia ho messo in mezzo suo marito”.