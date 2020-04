GF Vip | Antonella Mosetti ha stroncato l’atteggiamento di Antonella Elia, definendola una persona totalmente instabile

Antonella Mosetti, recentemente intervistata dalla pagina Instagram HeaveNews, ha commentato l’atteggiamento di Antonella Elia al GF Vip.

L’opinionista di Mattino 5, è bene specificare, non ha speso belle parole nei confronti della sua collega (hanno esordito entrambe a Non è la Rai ma in due anni diversi). La Mosetti ha prima di tutto voluto chiarire che la concorrente di Alfonso Signorini non è assolutamente una persona cattiva come molti possono credere vedendola nella casa più spiata d’Italia, ma che è “soltanto” pazza.

“Questa non è la prima volta che lo dico” ha esordito la Mosetti. “Andrebbe aiutata in un centro specifico. Lei non è una persona cattiva, assolutamente, è soltanto pazza” ha proseguito. “E’ anche una che spesso e volentieri usa le mani, è pure pericolosa!” ha concluso.

Antonella Mosetti ha stroncato Antonella Elia al GF Vip, dividendo come sempre il pubblico del piccolo schermo.

GF Vip | Antonella Mosetti svela un retroscena su Antonella Elia

Antonella Mosetti, che già non molto tempo fa aveva stroncato Antonella Elia al Grande Fratello Vip, ha anche svelato un inedito retroscena sul conto della sua ex collega. Retroscena che, come facilmente immaginabile, sta facendo già discutere tanto.

“Mi ricordo che un giorno eravamo a Roma Nord e lei ebbe uno screzio con un signore più grande” ha raccontato la showgirl. “Lei ad un certo punto fece finta di tirarsi i capelli” ha concluso, spiazzando tutti i suoi ascoltatori. Però bisogna anche precisare che Antonella, proprio nel corso di queste ore, ha chiarito che spesso si vergogna del suo atteggiamento e vuole provare a migliorare questo aspetto di sé.

Mancano soltanto poche ore alla diretta di questa sera e scopriremo se il pubblico deciderà di mandare Antonella Elia in finale al GF Vip. Se si merita questo importante traguardo.