GF Vip | Clizia Incorvaia ha perso la calma con un utente di Instagram, facendo notare che la quarantena su certe persone ha un brutto effetto

Clizia Incorvaia, dopo la sua squalifica dalla quarta edizione del GF Vip e in particolar modo in questo periodo di quarantena, ama condividere ogni cosa con i suoi amati fan.

In queste ore, infatti, l’ex di Francesco Sarcina ha condiviso sul suo profilo Instagram la foto di sua nonna, elogiando la sua forza nel crescere figli e nipoti. Il post, oltre a ricevere un sacco di consensi, ha ricevuto un bel po’ di critiche. Il motivo?

Secondo un utente della rete, la nonna di Clizia avrebbe il volto rovinato dalla chirurgia estetica. La compagna di Paolo Ciavarro non ha reagito bene di fronte all’offesa ricevuta e ha perso la calma sul suo profilo social.

Un utente ha offeso la nonna di Clizia Incorvaia su Instagram, facendo andare tutte le furie l’ex concorrente di Alfonso Signorini al GF Vip.

GF Vip | Utente insulta la nonna di Clizia Incorvaia: la sua reazione

Clizia Incorvaia, che domenica scorsa ha litigato con un’amante del suo ex Francesco Sarcina, ha perso la calma su Instagram, rispondendo all’utente che ha offeso sua nonna, affermando che il suo volto è provato dai tanti interventi chirurgici fatti.

“Io penso che la quarantena faccia male a parecchi di voi” ha esordito la compagna di Paolo Ciavarro del Grande Fratello Vip. “Ma si possono dire certe cose?” ha proseguito furiosa sul suo profilo Instagram.

“Mia nonna non sa cosa sia la chirurgia estetica” ha spiegato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. “Mia nonna ha tirato su tutti i figli e anche i nipoti. Al massimo si concedeva una volta a settimana il parrucchiere” ha proseguito furiosa. “Come ti permetti? Io sono davvero basita, non ho parole” ha concluso Clizia arrabbiata su arrabbiata su Instagram.

Purtroppo commenti spiacevoli, anche se assolutamente sbagliati, sono all’ordine del giorno per personaggi popolai come lei. Almeno Clizia Incorvaia può consolarsi nel vedere Paolo Ciavarro in finale al GF Vip, anche se lui è rimasto deluso dalla puntata di ieri.