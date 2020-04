GF Vip | Paolo Ciavarro è deluso che i suoi compagni di viaggio lo abbiano dipinto come una persona che non si espone, affermando che quanto confidato ad Alfonso Signorini non corrisponde alla realtà dei fatti

Paolo Ciavarro non ha reagito bene di fronte alle considerazioni fatte dai suoi compagni di viaggio durante la scorsa diretta con il GF Vip.

I concorrenti di Alfonso Signorini hanno dipinto il compagno di Clizia Incorvaia come una persona fin troppo pacata, se non anonima, che non si espone mai per quanto riguarda le dinamiche della casa.

Paolo Ciavarro è deluso al GF Vip in quanto non si aspettava minimamente che i suoi compagni avessero una simile opinione di lui, ma ha spiegato che preferisce prendere qualcuno da parte e spiegargli cosa abbia sbagliato secondo lui, piuttosto che fare scenate plateali come molti degli inquilini di Alfonso Signorini.

Paolo Ciavarro fa una promessa al GF Vip: “La farò arrabbiare”

Paolo Ciavarro, in compenso, ha fatto breccia nel cuore del pubblico del piccolo schermo che ha scelto di renderlo uno dei finalisti del Grande Fratello Vip 2020. Cioè non ha fatto altro che piacere ad Aristide Malnati, che aveva confidato che il giovane conduttore di Forum si meritava di arrivare fino in fondo al programma di successo di canale 5.

Nonostante, ciò Paolo ha ancora il dente avvelenato e ha promesso che questa settimana farà arrabbiare la “Grande Sorella”, probabilmente alludendo ad Antonella Elia che ha definito il suo atteggiamento soporifero.

“Questa settimana vado in confessionale con una maglietta in faccia e faccio arrabbiare la Grande Sorella” ha esordito Paolo Ciavarro al Grande Fratello Vip, che ancora non sa che Clizia Incorvaia vuole tatuarsi il suo nome. “Così faccio scenate e sono tutti contenti” ha concluso il giovane conduttore di Forum.

Il pubblico, dopo averlo mandato in finale, deciderà di dare una maggiore soddisfazione al conduttore? Paolo Ciavarro vincerà il GF Vip?