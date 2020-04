GF Vip | Antonio Zequila ha promesso al pubblico del piccolo schermo che se dovesse vincere Sossio Aruta, lui si ritirerà per sempre dal mondo della televisione.

Che tra Antonio Zequila e l’ex protagonista del parterre maschile del Trono Over di Uomini e Donne, Sossio Aruta, non scorra buon sangue non è di certo un mistero.

Durante la permanenza dell’attore tra le mura del GF Vip, i due se le sono dette di tutti i colori e anche al di fuori della casa le cose non sembrano affatto cambiare. Che cosa è successo?

Antonio è stato recentemente intervistato dal settimanale Chi, dove ha rivelato che qualora Sossio dove aggiudicarsi il montepremi finale è pronto a prendere una drastica decisione. Quale?

Antonio Zequila si ritirerà dalla televisione se Sossio vincerà il GF Vip, concentrando le sue energie soltanto per il cinema. La carriera di Antonio è nelle mani del pubblico del piccolo schermo. Cosa deciderà di fare?

Antonio Zequila stronca Patrick al GF Vip: “Mangia troppo, è un pessimo esempio”

Antonio Zequila dopo aver rivelato cosa ha intenzione di fare qualora Sossio Aruta dovesse vincere il Grande Fratello Vip, che di recente ha fatto anche una precisazione sulla sua partecipazione a Temptation Island, ha anche commentato la permanenza nella casa di Patrick Pugliese.

Anche con lo storico concorrente, purtroppo, i rapporti non sono dei migliori. Zequila, infatti, lo ha ritenuto un pessimo esempio per il pubblico del piccolo schermo. Per quale motivo?

“Ho trovato il suo atteggiamento alquanto diseducativo” ha rivelato Zequila su Patrick, che di recente aveva rivelato anche di essersi pentito di averlo mandato in nomination al GF Vip. “Ingurgita cibo in maniera esagerata ed oggi come oggi non possiamo di certo promuovere comportamenti del genere” ha concluso Antonio, che già in diretta lo aveva definito un lardoso.

Antonio Zequila ha bocciato Patrick Pugliese al Grande Fratello Vip, definendolo un cattivo esempio. Il pubblico, però, sembra pensarla in maniera completamente opposta.

Intanto, tutto sembra essere pronto per la finale di questa sera e la domanda del pubblico è solo una: chi vincerà il GF Vip?