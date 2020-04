Adriana Volpe ha ammesso di non aver ricevuto le condoglianze da Giancarlo Magalli per la scomparsa di suo suocero dopo il Grande Fratello Vip

Adriana Volpe era una delle candidate alla vittoria di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip, ma purtroppo ha dovuto abbandonare la casa più spiata d’Italia a causa delle gravi condizioni di salute di suo suocero.

Dopo il suo abbandono, Giancarlo Magalli era tornato a parlare del suo rapporto con la conduttrice, non è un mistero che tra i due ci sia stata una vera e propria guerra, tendendo la mano alla sua ex collega.

L’ex concorrente di Alfonso Signorini, intervistata da Tv Blog, ha replicato alla proposta di pace di Magalli, rivelando che lui le ha teso la mano ma solo attraverso i media senza mai farsi sentire privatamente per risolvere il tutto.

“Giancarlo ha detto che vuole fare pace con me, ma non me lo ha mai detto” ha spiegato Adriana. “Lo ha sempre e solo detto ai giornalisti, questa è una pace mediatica” ha proseguito. “Non mi ha mai scritto per chiarire. Non mi ha mandato un messaggio di condoglianze” ha concluso la conduttrice.

Adriana Volpe e Giancarlo Magalli sono di nuovo ai ferri corti dopo il Grande Fratello Vip?

Grande Fratello Vip | Adriana Volpe ammette: “Non mi aspettavo tutto questo”

Adriana Volpe, tra l’altro di recente un suo gesto ha mandato in crisi i fan, ha anche rivelato di essere rimasta sorpresa nello scoprire la grossa attenzione mediatica che il pubblico del piccolo schermo e della rete le ha riservato.

“Non mi aspettavo tutta questa attenzione mediatica nei miei confronti, sono sincera” ha rivelato l’ex concorrente del GF Vip. “C’è addirittura chi si mette a controllare chi segue chi o cosa, ma io non sono un asso nella tecnologia” ha aggiunto la conduttrice.

Tra una confessione e l’altra, Adriana ci ha tenuto a smentire il flirt con Andrea Denver ancora una volta, visto che il pubblico è convinto del contrario.

“Mi sono anche voluta togliere un sassolino dalla scarpa” ha subito chiarito la Volpe. “Tra me e Denver non c’è stato assolutamente nulla, è solo una bellissima amicizia” ha aggiunto. “Lui è un ragazzo estremamente sensibile e molto educato. Ha impreziosito il mio viaggio nella casa così come molti altri concorrenti”.

Ancora una volta, Adriana Volpe ha smentito il flirt con Andrea Denver, sperando che il messaggio arrivi forte e chiaro.

Adriana questa sera, come tutti gli ex colleghi, sarà in collegamento con Alfonso Signorini per scoprire chi vincerà il Grande Fratello Vip 2020.