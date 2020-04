Grande Fratello Vip | La finale di mercoledì prossimo, nonostante l’emergenza del coronavius in Italia, vedrà la partecipazione del pubblico

Il Coronavirus ha modificato radicalmente non solo le nostre vite, ma anche il palinsesto televisivo. Soltanto alcuni programmi sono sopravvissuti a quest’ondata e tra questi c’è il Grande Fratello Vip, che va regolarmente in onda ma senza il pubblico in studio e senza la partecipazione dei concorrenti eliminati. Una decisione doverosa, seppur sofferta visto che il pubblico rappresenta l’essenza vitale di un programma televisiva, che Mediaset è stata costretta a prendere.

Per questo motivo, vista la finale di mercoledì prossimo, la produzione ha lanciato un’iniziativa per “annullare” le distanze, almeno per l’ultima puntata. In cosa consiste?

Ogni utente della rete potrà pubblicare sui social una breve clip in cui applaude utilizzando gli hashtag #gfvip e #IoRestoaCasaconGFVIP. Mercoledì, durante la diretta, sarà mandato in onda un collage con tutti gli applausi del pubblico da casa. Così facendo ci sarà il pubblico durante la finale del Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip anticipazioni finale: l’appello del cast di Signorini

Le anticipazioni per la finale del GF Vip non finiscono di certo qui. Oltre all’invito della produzione per il pubblico a casa, è arrivato anche l’appello del cast di quest’anno che ha invitato caldamente i telespettatori a prendere parte a questa nuova iniziativa social. Una tra tutte: Adriana Volpe, tra l’altro di recente un suo gesto ha mandato in delirio i fan.

Adriana, così come tutti i suoi ex colleghi, ha fatto un appello sui social, affinché il pubblico da casa prenda parta a questa nuova iniziativa. Soltanto così, seppur a distanza, il pubblico potrà dare il proprio calore ad Alfonso Signorini e ai finalisti del Grande Fratello Vip 4.

Come anticipato, però, le sorprese non finiscono qua. Teresanna Pugliese ha anticipato anche mercoledì sarà presente tutto il cast alla finale, anche se in collegamento dai divani di casa propria e non dagli studi di Milano, dove è attualmente girato il programma durante le dirette del mercoledì sera.

Nonostante l’emergenza del coronavirus, il Grande Fratello Vip porterà al pubblico del piccolo schermo, che sarà anche lui protagonista mercoledì sera, una finale degna di nota che nel bene o nel male segnerà la storia della televisione.