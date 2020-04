GF Vip | Alfonso Signorini ha confidato il terrore che aveva durante le prime dirette con il reality show di canale 5

Alfonso Signorini ha ricoperto il ruolo di padrone di casa in questa quarta edizione del GF Vip. Edizione non proprio fortunatissima, vista l’emergenza coronavirus che è scoppiata da qualche settimana nel nostro paese, ma nonostante tutto il reality show ha retto bene la pressione del mondo esterno, portando sul piccolo schermo un buon prodotto televisivo.

Il conduttore, però, ha rivelato che non è stato tutto rose e fiori e che durante le prime puntate aveva paura di sbagliare, visto che questo è a tutti gli effetti il programma più importante che abbia mai condotto.

“All’inizio non è stato facile” ha ammesso il conduttore. “Durante le prime puntate ero convinto mi sarebbe venuto un ictus per l’emozione” ha proseguito. “Ero convinto che la pressione mi avesse causato forti mal di testa. L’ammetto: ho troppa paura di sentirmi male in diretta” ha continuato il direttore di Chi. “Anche adesso, ho paura di tossire durante la puntata e che tutti pensino che io abbia contratto il virus” ha ammesso con un pizzico di ironia.

Alfonso Signorini aveva paura di condurre il GF Vip, mostrando un lato più sensibile e vulnerabile di sé a cui forse il pubblico del piccolo schermo non è del tutto abituato.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Adriana Volpe ha avuto un flirt con Andrea Denver al GF Vip? Parla lei

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Alfonso Signorini condurrà la prossima edizione del GF Vip? Lui fa chiarezza

Alfonso Signorini, che nella diretta di domani avrà in collegamento tutto il cast del Grande Fratello Vip alla finale, ha anche rivelato se fosse disposto o meno a condurre anche la prossima edizione del reality show più famoso del piccolo schermo. Che cosa ha risposto?

Il direttore di Chi ha ammesso che il programma ha funzionato, certo, ma gran parte del merito è da attribuire agli abitanti della casa più spiata d’Italia. “Ci ho messo mesi a sceglierlo” ha ammesso Alfonso.

SULLO STESSO ARGOMENTO: “Paolo Ciavarro non vincerà il Grande Fratello Vip per te” | Web Vs Clizia Incorvaia

“Se avessi l’opportunità di lavorarci, perché no” ha risposto Signorini. “Anche se non cambierei nulla. Com’è che si dice?” ha proseguito il conduttore. “Squadra che vince non si cambia e non cambierei nemmeno i papillon che ho indossato nel corso delle dirette!” ha concluso ironico.

Alfonso Signorini non sa se condurrà il Grande Fratello Vip il prossimo anno. Anche perché, almeno per il momento, non si sa nemmeno per quando è prevista la quinta edizione dello show. La decisione finale, come sempre, spetta ai vertici di Mediaset.

SULLO STESSO ARGOMENTO: GF Vip | Paola Di Benedetto una furia: “Lo avrei schiaffeggiato”

Da qualche giorno, tra l’altro, è nata un’iniziata social per avere il pubblico alla finale del GF Vip. Per partecipare, come ha ricordato Alfonso Signorini prima della finale, non basta altro che caricare una breve clip sul proprio profilo social ed il gioco è fatto.